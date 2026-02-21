Quién es Philippe Bien-Aime, exalcalde haitiano de Miami al que EE. UU. quiere quitar la ciudadanía

Philippe Bien-Aime en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía estadounidense de Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami, alegando que habría falseado su identidad e historial migratorio durante su proceso de naturalización.

Los abogados federales presentaron la acción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el miércoles, según los registros judiciales.

Bien-Aime, nacido en Puerto Príncipe, Haití, se naturalizó en 2006 y fue elegido alcalde de North Miami en 2019. Renunció en 2022 para postularse a la Comisión del Condado de Miami-Dade, pero perdió las elecciones.

Según la demanda, Bien-Aime ingresó a Estados Unidos por primera vez en 1997 usando un pasaporte fraudulento con foto alterada bajo el nombre de Jean Philippe Janvier. En julio de 2000, un juez de inmigración determinó que había ingresado al país de forma fraudulenta y ordenó su deportación a Haití.

Bien-Aime apeló la decisión, pero luego retiró la apelación, alegando que regresaría a Haití. Sin embargo, las autoridades federales aseguran que permaneció en EE. UU. bajo el nombre de Philippe Bien-Aime.

Registros del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo comparaciones de huellas dactilares, muestran que la persona que se naturalizó como Philippe Bien-Aime es la misma que fue previamente señalada para deportación como Philippe Janvier.

Además, la fiscalía alega que Bien-Aime se casó con una ciudadana estadounidense y obtuvo la residencia permanente, pero el matrimonio habría sido inválido porque todavía estaba casado con una ciudadana haitiana. El certificado de divorcio que presentó ante las autoridades de inmigración también sería fraudulento, según la denuncia.

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio basado en la honestidad y la lealtad a este país", afirmó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida. "De comprobarse, solicitaremos al tribunal que revoque una residencia que nunca se obtuvo legalmente".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/el-exalcalde-de-north-miami-philippe-bien-aime-23ce09a9.jpg Foto de archivo dePhilippe Bien-Aime, el exalcalde de Miami que EE. UU quiere deportar.

Trayectoria de Philippe Bien-Aime

Nacido y criado en Puerto Príncipe, Haití, Bien-Aime obtuvo una licenciatura en Comunicación y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional. En 1991 emigró a Canadá y en 1993 logró ingresar a Estados Unidos, donde se estableció.

Trabajó cerca de 20 años en la industria automotriz antes de abrir su propio negocio y, de forma paralela, se desempeñó como defensor comunitario en el sur de Florida, con un enfoque especial en temas de inmigración.

Bien-Aime fue comisionado de North Miami de 2013 a 2019 y luego ganó la alcaldía de la ciudad . En 2022 renunció para buscar un asiento como comisionado del Distrito 2 del Condado de Miami-Dade, pero perdió ante la activista comunitaria Marleine Bastien .

Su abogado, Peterson St. Philippe, aseguró a NBC Miami que revisan la denuncia y responderán "a través de los canales legales correspondientes", y añadió: "Como se trata de un litigio pendiente, no haremos más comentarios por el momento".

El caso de Bien-Aime se produce en un contexto en el que la Administración Trump intensificó los esfuerzos para revocar la ciudadanía de estadounidenses nacidos en el extranjero, un proceso largo y complejo que podría tardar años incluso después de una eventual deportación.