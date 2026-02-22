Nueva York y Nueva Jersey declaran estado de emergencia ante tormenta invernal

Los peatones trepan por los bancos de nieve para intentar cruzar las calles de Nueva York, el lunes 26 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La nieve y la lluvia comenzaron a caer este domingo en varios puntos de la costa este de Estados Unidos, marcando el inicio de una intensa tormenta invernal que se prevé azote la región durante el día y la noche, con alertas de ventisca desde Maryland hasta Massachusetts.

De acuerdo con la agencia AP, el Servicio Meteorológico Nacional informó que podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve en amplias zonas, acompañados de fuertes vientos e incluso posibles inundaciones en ciertos lugares.

Las advertencias de ventisca fueron emitidas para la ciudad de Nueva York, Long Island, Boston y comunidades costeras de Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. Antes de la llegada del sistema, se declararon estados de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey, mientras las autoridades activaban planes de preparación.

"Ha pasado un tiempo desde que tuvimos un gran nordeste y una gran tormenta de nieve de esta magnitud en el noreste", dijo Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio. "Esta es definitivamente una gran tormenta invernal y un gran impacto para esta parte del país", agregó.

Pronóstico de la tormenta

Según el pronóstico, algunas de las nevadas más intensas se registrarán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. El sistema podría comenzar como lluvia en algunas áreas antes de intensificarse, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve por hora en ciertos puntos, antes de disminuir el lunes por la tarde.

El servicio meteorológico advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h (55 mph), generando condiciones de "nieve blanca" que dificultan la visibilidad y ponen en riesgo la vida. Además, el peso de la nieve y los fuertes vientos podrían derribar cables eléctricos y provocar apagones esporádicos, informó AP.

La oficina del servicio meteorológico en Boston alertó sobre una "tormenta potencialmente histórica/destructiva" al sureste del corredor Boston-Providence, y escribió en X que estaba "muy preocupado" por las fuertes nevadas y vientos que causarían cortes de energía.

Medidas de seguridad en Nueva York

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani advirtió sobre la llegada de nieve húmeda y pesada, con acumulaciones potenciales de hasta 0.6 metros, y anunció una "prohibición de viaje" que cerrará las carreteras al tráfico no esencial desde las 9:00 de la noche del domingo hasta el mediodía del lunes.

"Estas son condiciones de ventisca. La ciudad de Nueva York no ha enfrentado una tormenta de esta magnitud en la última década", declaró en una conferencia de prensa. "Pedimos a los neoyorquinos que eviten cualquier viaje no esencial. Por su seguridad, quédense en casa, permanezcan dentro de sus casas y eviten circular por carretera".

También canceló las clases presenciales y virtuales para las escuelas públicas el lunes, calificándolo como el "primer día de nieve a la antigua usanza desde 2019".

"Y a los niños de toda la ciudad de Nueva York, si deciden aceptarla, les aseguro que tienen una misión muy seria: manténganse cómodos", expresó.

Según AP, las autoridades municipales desplegaron equipos de limpieza y reclutaron personal para remover nieve a pie desde la noche del domingo, mientras trabajadores sociales recorrían las calles para trasladar a personas sin hogar a refugios y centros de calentamiento.

Hasta la tarde del domingo, más de 3,500 vuelos habían sido cancelados en todo Estados Unidos, según el portal de seguimiento aéreo FlightAware.

Estado de emergencia en Nueva Jersey

En Nueva Jersey, el estado de emergencia entró en vigor al mediodía del domingo. La gobernadora Mikie Sherrill advirtió sobre una "tormenta invernal potencialmente histórica", mientras autoridades de Atlantic City instaron a residentes y visitantes a evitar las calles, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

"Podría seguir hablando de unas dos docenas de calles donde sabemos que habrá agua y, además, nieve", dijo Scott Evans, jefe de bomberos y coordinador de gestión de emergencias de la ciudad. "Así que no podrán verlo hasta que sea demasiado tarde. Así que, por favor, quédense en casa".

Ante la magnitud del fenómeno, muchas iglesias cancelaron servicios dominicales y actividades comunitarias, mientras empresas y residentes se preparaban para lo que podría convertirse en una de las tormentas más fuertes de los últimos años en la región.