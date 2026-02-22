Consulado dominicano en Nueva York anuncia cierre de oficinas por tormenta de nieve

Consulado de la República Dominicana en New York. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado de la República Dominicana en Nueva York informó a la comunidad dominicana en Estados Unidos que, debido a la tormenta de nieve que afecta la ciudad de Nueva York, sus oficinas de servicios permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero de 2026, como medida preventiva y para garantizar la seguridad de todos.

De igual manera, la Junta Central Electoral anunció que en las oficinas ubicadas en New Jersey, Camden, Perth Amboy, Boston, Lawrence, Springfield, Providence, Connecticut, Philadelphia y Allentown, tampoco se estará laborando debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y seguir las indicaciones de los organismos competentes ante las condiciones climáticas adversas.

Asimismo, se informó que por los canales oficiales se estará comunicando oportunamente la restauración de los servicios, una vez las condiciones permitan retomar las labores con normalidad.

Las instituciones agradecieron la comprensión de la comunidad, reiterando que la prioridad es preservar la seguridad de todos.

??AVISO pic.twitter.com/tzlXLNmhs0 — Consulado Gral. de República Dominicana en NY (@RDen_NY) February 23, 2026

Aviso a la comunidad dominicana en Estados Unidos



Informamos que este lunes 23 de febrero, debido a las condiciones climáticas, además de nuestras Oficinas de Servicios en New York, tampoco estarán laborando nuestras oficinas en las siguientes localidades:



New Jersey... pic.twitter.com/RlxnhCaUSQ — JCE (@juntacentral) February 23, 2026