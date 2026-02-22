ICE detiene a dominicano en Nueva Orleans tras condena por fentanilo

Imagen divulgada por la cuenta de ICE en X del dominicano Fabio Vargas González detenido tras cumplir condena por tráfico de fentanilo. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano identificado como Fabio Vargas González fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras cumplir una condena por posesión con intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo.

La información fue divulgada por la oficina de U.S. Immigration and Customs Enforcement en Nueva Orleans, a través de su cuenta oficial @ERONewOrleans en X.

De acuerdo con el reporte, Vargas González es señalado como un inmigrante indocumentado y fue arrestado por agentes de Operaciones de Remoción y Cumplimiento (ERO) una vez completó su sentencia. Las autoridades indicaron que permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanza el proceso migratorio en su contra.

POSSESSION W/ INTENT TO DISTRIBUTE 400 GRAMS OR MORE OF FENTANYL



ICE @ERONewOrleans officers safely took custody of Dominican criminal illegal alien Fabio Vargas-Gonzalez when he completed his sentence.



He´ll remain in ICE custody pending a deportation decision. pic.twitter.com/9S2SrHDhyF — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 21, 2026

Detalles confirmados sobre el arresto y proceso

El delito por el cual fue condenado —posesión con intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo— conlleva severas sanciones en Estados Unidos debido al alto impacto del opioide sintético en la crisis de sobredosis que afecta al país.

ICE informó que el ciudadano dominicano permanecerá detenido a la espera de una decisión final sobre su posible deportación. No se ofrecieron detalles adicionales sobre el lugar del arresto ni sobre la fecha en que podría celebrarse la audiencia migratoria.