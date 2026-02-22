ICE detiene a dominicano en Nueva Orleans tras condena por fentanilo
La detención de Vargas González se produce en un contexto de creciente preocupación por el tráfico de fentanilo, que ha impactado severamente la salud pública en el país
Un dominicano identificado como Fabio Vargas González fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras cumplir una condena por posesión con intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo.
La información fue divulgada por la oficina de U.S. Immigration and Customs Enforcement en Nueva Orleans, a través de su cuenta oficial @ERONewOrleans en X.
- De acuerdo con el reporte, Vargas González es señalado como un inmigrante indocumentado y fue arrestado por agentes de Operaciones de Remoción y Cumplimiento (ERO) una vez completó su sentencia. Las autoridades indicaron que permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanza el proceso migratorio en su contra.
Detalles confirmados sobre el arresto y proceso
El delito por el cual fue condenado —posesión con intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo— conlleva severas sanciones en Estados Unidos debido al alto impacto del opioide sintético en la crisis de sobredosis que afecta al país.
ICE informó que el ciudadano dominicano permanecerá detenido a la espera de una decisión final sobre su posible deportación. No se ofrecieron detalles adicionales sobre el lugar del arresto ni sobre la fecha en que podría celebrarse la audiencia migratoria.