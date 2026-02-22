Alcalde de Nueva York impone toque de queda ante llegada de violenta tormenta

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve.

"La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década", advirtió Mamdani en una conferencia de prensa, instando a los residentes a "evitar todos los viajes no esenciales".

Ante las condiciones climáticas extremas previstas, que incluyen fuertes nevadas y fuertes vientos, la ciudad más poblada de Estados Unidos declaró el estado de emergencia e implementará "un toque de queda desde las 21H00 de esta noche hasta el mediodía de mañana" lunes, anunció.

Ello resultará en el "cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas", aclaró. Solo "se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes".

Hasta 70 cm de nieve

Las autoridades neoyorquinas prevén que las condiciones climáticas empeorarán a lo largo del domingo y pronostican nevadas significativas por la noche y el lunes.

Se pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como fuertes vientos.

Las escuelas y colegios estarán cerrados el lunes y la ciudad desplazará recursos y medios para ir en ayuda de las personas que necesitan un refugio, detalló Mamdani.

La Gran Manzana no es la única afectada. Buena parte de la costa noreste también se encuentra en estado de alerta.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, lo que libera fondos y permite el rápido despliegue de recursos para hacer frente a la crisis meteorológica.

En Boston se preparan igualmente para condiciones climáticas extremas y se declaró una "alerta por nieve". Allí se prevé hasta 60 cm de nieve, indicó el domingo la alcaldesa Michelle Wu, y añadió que que esta tormenta será "de una magnitud histórica".

Vuelos anulados

El servicio meteorológico nacional (NWS) previno el domingo de "fuertes caídas de nieve, vientos violentos e inundaciones costeras" por la "importante tormenta invernal".

Agregó que las condiciones de ventisca se "materializarían rápidamente" desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que haría que viajar fuera "extremadamente peligroso".

La nieve podría caer a un ritmo de entre cinco y ocho centímetros por hora en el momento álgido de la tormenta, con casi 54 millones de personas en su trayectoria, añadió.

Las condiciones podrían causar cortes de energía y hacer imposibles los desplazamientos "a lo largo de la carretera I-95, del norte de Baltimore a Boston", y que también conecta Nueva York y Filadelfia, agregó el NWS.

El domingo ya se habían cancelado más de 3.500 vuelos, según el sitio especializado FlightAware, con los aeropuertos de Nueva York como los más afectados.

Una severa tormenta invernal ya azotó la región a finales de enero, causando, según las autoridades, más de cien muertes.