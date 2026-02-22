Alrededor de 25 vuelos cancelados desde y hacia RD por tormenta invernal Ernesto en EE. UU.

Alrededor de 25 vuelos fueron cancelados desde y hacia la República Dominicana este domingo debido a la fuerte nevada denominada Ernesto, que azotará varios estados del noreste de los Estados Unidos, situación que impacta de manera directa a cientos de pasajeros.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) elevó el pronóstico sobre la gravedad de la tormenta que afecta el Atlántico medio y los Apalaches, así como ciudades como Filadelfia, Delaware, Boston y Nueva York, donde se podrían acumular entre 23 y 45 centímetros de nieve.

La tormenta terminará de formarse este domingo, con fuertes nevadas y ráfagas de viento en un amplio sector del noreste del país. La alerta se extiende hasta el lunes.

De acuerdo con un documento de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), las aerolíneas afectadas son JetBlue y Delta Air Lines, con vuelos de origen y destino en aeropuertos clave como John F. Kennedy (JFK), Logan International Airport (BOS) y Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), entre este domingo y mañana lunes.

Este domingo fueron cancelados ocho vuelos desde y hacia la República Dominicana, los cuales son los siguientes:

De llegada: el vuelo 1908 de Delta desde el JFK y el 2709 de JetBlue, también desde el JFK.

De salida desde RD: los vuelos de JetBlue 310 hacia Nueva York, 2448 hacia Florida, 2110 hacia Nueva York, 2830 hacia Boston y 2510 hacia la Gran Manzana. También fue cancelado el vuelo 1863 de Delta hacia Nueva York.

Vuelos del lunes

Para mañana lunes fueron cancelados 16 vuelos de JetBlue, de acuerdo con el informe de Aerodom, los cuales son los siguientes:

De llegada: 709, 1009, 309, 509 y 2709, con origen en el John F. Kennedy de Nueva York. También, desde Boston: 1829, 2529 y 2829.

De salida desde RD: 1510, 610, 310, 2110 y 2510 con destino a Nueva York. Mientras que los vuelos 1830, 2530 y 2830 tienen como destino Boston.

Pronósticos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se unió a las advertencias por la nevada. "Manténgase alejado de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Si puede quedarse en casa, quédese en casa", dijo en una publicación en X.

En Nueva York se espera que las nevadas comiencen temprano este domingo y se intensifiquen por la noche, con posibles acumulaciones de hasta cinco centímetros por hora.

Además, se emitió una alerta de ventisca para la ciudad, la primera vez en nueve años que se activa este tipo de advertencia.