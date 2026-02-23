Consulado dominicano en Nueva York cerrará este lunes por tormenta de nieve

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado de la República Dominicana en Nueva York informó que sus oficinas de servicios permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero de 2026, debido a la tormenta de nieve que afecta a la ciudad.

A través de un aviso dirigido a la comunidad dominicana, la sede consular explicó que la medida responde a razones preventivas y busca garantizar la seguridad tanto del personal como de los usuarios.

La institución indicó que el cierre aplica durante toda la jornada del lunes y exhortó a los ciudadanos a tomar las previsiones necesarias ante las condiciones climáticas adversas.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la reprogramación de citas o la reanudación de los servicios.

sobre la tormenta

La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada este lunes, con prohibición de circulación en las vías y las escuelas cerradas, mientras sus habitantes se resguardan de la gigantesca tormenta invernal que golpea el noreste de Estados Unidos.

"Sigue nevando copiosamente", informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a las 10:28 GMT, cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.

Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con los servicios de emergencia por lo que "hay prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en las calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York".

Decenas de millones de personas, desde la capital Washington hasta el estado de Maine, se verán afectadas por la tormenta que puede llegar a dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares.