×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tormenta de nieve
Tormenta de nieve

Consulado dominicano en Nueva York cerrará este lunes por tormenta de nieve

La medida de cierre se aplicará durante toda la jornada del lunes 23 de febrero de 2026, y se recomienda a la comunidad dominicana tomar precauciones ante las condiciones climáticas

    Expandir imagen
    Consulado dominicano en Nueva York cerrará este lunes por tormenta de nieve
    El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    El Consulado de la República Dominicana en Nueva York informó que sus oficinas de servicios permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero de 2026, debido a la tormenta de nieve que afecta a la ciudad.

    A través de un aviso dirigido a la comunidad dominicana, la sede consular explicó que la medida responde a razones preventivas y busca garantizar la seguridad tanto del personal como de los usuarios.

    La institución indicó que el cierre aplica durante toda la jornada del lunes y exhortó a los ciudadanos a tomar las previsiones necesarias ante las condiciones climáticas adversas.

    Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la reprogramación de citas o la reanudación de los servicios.

    RELACIONADAS

    sobre la tormenta

    La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada este lunes, con prohibición de circulación en las vías y las escuelas cerradas, mientras sus habitantes se resguardan de la gigantesca tormenta invernal que golpea el noreste de Estados Unidos.

    "Sigue nevando copiosamente", informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a las 10:28 GMT, cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.

    • Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con los servicios de emergencia por lo que "hay prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en las calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York".

    Decenas de millones de personas, desde la capital Washington hasta el estado de Maine, se verán afectadas por la tormenta que puede llegar a dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.