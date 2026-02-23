Consulado dominicano en Nueva York cerrará este lunes por tormenta de nieve
La medida de cierre se aplicará durante toda la jornada del lunes 23 de febrero de 2026, y se recomienda a la comunidad dominicana tomar precauciones ante las condiciones climáticas
El Consulado de la República Dominicana en Nueva York informó que sus oficinas de servicios permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero de 2026, debido a la tormenta de nieve que afecta a la ciudad.
A través de un aviso dirigido a la comunidad dominicana, la sede consular explicó que la medida responde a razones preventivas y busca garantizar la seguridad tanto del personal como de los usuarios.
La institución indicó que el cierre aplica durante toda la jornada del lunes y exhortó a los ciudadanos a tomar las previsiones necesarias ante las condiciones climáticas adversas.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la reprogramación de citas o la reanudación de los servicios.
sobre la tormenta
La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada este lunes, con prohibición de circulación en las vías y las escuelas cerradas, mientras sus habitantes se resguardan de la gigantesca tormenta invernal que golpea el noreste de Estados Unidos.
"Sigue nevando copiosamente", informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a las 10:28 GMT, cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.
- Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con los servicios de emergencia por lo que "hay prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en las calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York".
Decenas de millones de personas, desde la capital Washington hasta el estado de Maine, se verán afectadas por la tormenta que puede llegar a dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares.