Veterano del Ejército detenido por ICE asistirá como invitado al Discurso del Estado de la Unión de Trump

El representante demócrata por California, Mark Takano, invitó a George Retes, un veterano del Ejército y ciudadano estadounidense que fue detenido por autoridades migratorias el año pasado, a asistir como su acompañante al próximo discurso del estado de unión del presidente Donald Trump.

Retes fue arrestado durante una redada migratoria realizada por Immigration and Customs Enforcement (ICE) en una granja de marihuana en el sur de California. Aunque es ciudadano estadounidense, permaneció detenido durante varios días antes de ser liberado.

Takano explicó que su invitación busca llamar la atención sobre lo que considera excesos en la política de control migratorio impulsada por la actual administración.

Invitaciones de legisladores demócratas

En el marco del discurso presidencial ante el Congreso, varios legisladores demócratas han optado por invitar a personas que, según afirman, han sido afectadas por operativos de agencias federales de inmigración, con el fin de visibilizar el impacto humano de estas acciones.

Otros demócratas, por su parte, han extendido invitaciones a sobrevivientes de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein, quienes se han convertido en críticos abiertos de la forma en que la administración Trump ha manejado la divulgación de los expedientes relacionados con el fallecido financista.

