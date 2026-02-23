El testigo clave que el exjefe de la DEA en RD tiene prohibido contactar si quiere evitar la cárcel

El agente especial superior de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, Melitón Cordero, deberá evitar todo contacto, directo o indirecto, con cualquier persona que pueda estar involucrada en la investigación, de acuerdo con un documento del Tribunal del Distrito de Columbia, apoderado del caso en su contra.

Esta es una de las varias condiciones impuestas por el Tribunal para que Cordero permanezca en libertad bajo palabra, donde establece que no puede comunicarse de ninguna forma con las personas vinculadas en la investigación.

En el documento se le advierte al exjefe de la DEA que no puede contactar al también dominicano Eriver Tavárez, quien figura como testigo clave en la investigación relacionada con un presunto esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses.

Demás condiciones

El Tribunal del Distrito de Columbia estableció una lista que detalla una decena de condiciones para que el exjefe de la DEA pueda cumplir durante su libertad bajo palabra, entre estas están:

Cordero no puede violar ninguna ley federal, estatal o local mientras este en libertad bajo palabra. Así como mantener la cooperación en la toma de muestra de ADN si está autorizado por la Corte.

Si el dominicano pretende cambiar su residencia o número de teléfono deberá ser notificado por escrito al tribunal o una oficina de servicios previos al juicio o al oficial supervisor. También deberá comparecer ante el tribunal cuando le sea solicitado.

En caso de que sea condenado, debe de entregarse según se le ordene para cumplir la sentencia que se le imponga.

Cordero no puede poseer un arma de fuego, artefacto destructivo u otra arma.

Condiciones de viaje y pasaporte

Entre las demás condiciones que le impusieron a Cordero está que se debe someter a supervisión y presentarse ante la Agencia de Servicios Previos al Juicio de DC, según se le indique.

A esta misma agencia, Cordero debió de entregar cualquier pasaporte a su nombre, ni puede volver a obtener otro documento de viaje internacional.

Según el documento, el tribunal debe de aprobar todo viaje fuera de los Estados Unidos, así como asociación personal y de residencia.

Antecedentes

Melitón Cordero deberá entregar a las autoridades u oficial supervisor sobre cualquier contacto con policías, arrestos, interrogatorios o paradas de tránsito.

El documento expresa que si Cordero viola cualquiera de las condiciones de libertad mencionadas, será detenido y se le revocará su libertad condicional, así como la confiscación de cualquier fianza y un proceso judicial por desacato.

Mientras esté en libertad, si comete un delito grave federal (felonía), la sanción será una pena adicional de prisión de no más de 10 años; y por un delito menor federal (misdemeanor), la sanción será una pena adicional de prisión de no más de un año. Esta sentencia será consecutiva (es decir, adicional a cualquier otra condena que reciba).