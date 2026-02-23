Trump asegura que víctimas de crímenes cometidos por indocumentados estarían vivas si hubiera ganado en 2020

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las personas asesinadas por individuos que se encontraban sin autorización en el país "seguirían vivas" si él hubiese ganado las elecciones presidenciales de 2020.

Aunque el mandatario sostiene que, de haber permanecido en el poder, habría aplicado las mismas políticas migratorias restrictivas que impulsa actualmente, no existe forma de comprobar esa afirmación.

Trump ha recibido respaldo de sus seguidores en su segundo mandato por reducir significativamente el flujo de inmigración irregular hacia Estados Unidos desde la frontera con México.

El presidente asegura que esas mismas medidas habrían estado en vigor desde 2021 si no hubiera perdido los comicios frente al demócrata Joe Biden.

Reacciones y evidencias sobre las elecciones de 2020

Durante el evento en el que ofreció las declaraciones, Trump también reiteró su afirmación de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esas acusaciones.

Tras los comicios, el entonces candidato republicano presentó decenas de recursos judiciales que fueron rechazados por los tribunales.

Además, su propio fiscal general en ese momento indicó que no se halló evidencia de fraude generalizado, mientras que revisiones, auditorías y recuentos en estados clave confirmaron la victoria de Biden.