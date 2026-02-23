Trump dará su discurso sobre Estado de la Unión con un Congreso dividido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa en la sala de prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C ( EFE )

El presidente Donald Trump se dirigirá este martes al Congreso para su discurso anual sobre el Estado de la Unión, en medio de un clima político marcado por profundos cambios institucionales y un Legislativo que, según críticos, ha quedado al margen de sus decisiones, informó la agencia AP.

Tras un año en el cargo, Trump ha impulsado una agenda acelerada que ha redefinido prioridades nacionales, tensado alianzas internacionales y puesto a prueba el sistema de pesos y contrapesos. Durante ese período, dos estadounidenses murieron a manos de agentes federales mientras protestaban contra redadas migratorias y deportaciones masivas.

Según la AP, mientras los legisladores escuchan el plan del mandatario para el próximo año, el momento resulta crucial para el Congreso, que ha visto cómo el presidente ha ampliado su poder mediante numerosas acciones ejecutivas, muchas impugnadas en los tribunales.

"Es una locura", dijo Nancy Henderson Korpi, jubilada del norte de Minnesota, quien se unió a un grupo de protesta de Indivisible y planea ver el discurso desde casa. "Pero lo que más me preocupa es que el Congreso prácticamente simplemente ha cedido su poder".

Ella agregó: "Podríamos tomar algunas decisiones y cambios acertados si el Congreso hiciera su trabajo".

El país celebra su 250 aniversario en medio de transformaciones profundas en su política y su clima social.

El principal logro legislativo de Trump ha sido una amplia ley de recortes fiscales republicana, que incluye nuevas cuentas de ahorro para bebés, eliminación de impuestos sobre propinas y recortes a Medicaid y al programa SNAP, además de más de 170 mil millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional destinados a deportaciones.

Sin embargo, el Congreso republicano ha permitido que el mandatario avance con cientos de órdenes ejecutivas.

"Recuperar un poder perdido no es una tarea fácil en nuestro orden constitucional", escribió el juez Neil Gorsuch, al cuestionar la política arancelaria del presidente.

Advirtió que sin intervención judicial, "nuestro sistema de poderes separados y controles y equilibrios amenaza con dar paso a la acumulación continua y permanente de poder en manos de un solo hombre".

Reacciones políticas y sociales ante el discurso del Estado de la Unión

Trump ha reducido la fuerza laboral federal, modificado políticas de vacunación, ordenado acciones en Venezuela y ampliado centros de detención migratoria. Aunque en ocasiones el Congreso ha intentado intervenir —como en esfuerzos bipartidistas para publicar los archivos de Jeffrey Epstein— la mayoría de las iniciativas han sido simbólicas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que Trump será el presidente "más trascendental" de la era moderna, aseguró AP.

En contraste, el líder demócrata Hakeem Jeffries afirmó: "El estado de la Unión se está desmoronando".

Desde organizaciones civiles también alertan sobre la magnitud del cambio. "Nos encontramos en medio de la transformación más significativa de nuestro gobierno y nuestros servidores públicos en la historia de nuestro país", sostuvo Max Stier, director ejecutivo de Partnership for Public Service.

Mientras tanto, los tribunales enfrentan un número récord de demandas contra la administración. Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, dijo que el Congreso estaba "dormido al volante".

La próxima batalla será la Ley SAVE America, que exigiría prueba de ciudadanía para votar. Aunque cuenta con respaldo en la Cámara de Representantes, enfrenta obstáculos en el Senado. Trump ha advertido que recurrirá a acciones ejecutivas si no prospera.

El mandatario hablará así ante un Congreso dividido y una nación que atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente.