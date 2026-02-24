Espaillat invita al Estado de la Unión al hermano de niña con cáncer cerebral deportada

El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat asistirá este martes al Discurso sobre el Estado de la Unión acompañado de Fernando Hernández García, hermano de una niña ciudadana estadounidense de 10 años que fue deportada mientras buscaba tratamiento para un raro cáncer cerebral.

Fernando, también ciudadano estadounidense, tenía 18 años cuando su familia fue separada en medio de una emergencia médica. Su hermana menor, Sara, fue detenida y deportada junto a sus padres mientras viajaban para recibir atención especializada. Desde entonces, la menor continúa su tratamiento en México, donde enfrenta dificultades para acceder a medicamentos y cuidados especializados.

"Es un honor para mí traer a Fernando Hernández como mi invitado al Discurso sobre el Estado de la Unión de esta noche en honor a su hermana, Sara, y a su familia", dijo Espaillat.

De acuerdo a una nota de prensa, Espaillat explicó que Hernández se vio obligado a asumir las responsabilidad de un adulto a los 17 años. "Su familia ha pasado por una experiencia terrible, ya que Fernando ha vivido solo, ha terminado la secundaria y ha trabajado para mantener el hogar familiar y pagar las facturas", declaró Espaillat.

Además agregó, que el joven de 18 años se ha encargado de cubrir los costos de los medicamentos que le salvarían la vida a su hermana.

Impacto de la separación familiar en la salud y educación

Espaillat afirmó que su presencia en el discurso es un recordatorio "poderoso" detrás de cada debate sobre políticas. "Hay familias reales que merecen soluciones compasivas y sensatas, que mantengan a sus seres queridos unidos y garanticen que los niños puedan acceder a cuidados cruciales".

Por su parte, Fernando expresó el impacto de la separación familiar.

"La situación ha sido una pesadilla de la que no puedo despertar, y de la que mi familia tampoco puede despertar. Mi hermanita necesita ver a sus médicos, pero necesita recibir atención junto a su familia. Necesito que mi familia regrese a casa. Tengo 18 años; todavía necesito el apoyo de mis padres, necesito estar presente para mis hermanos", afirmó Hernández.

Hernández puntualizó que ha soñado con asistir a la universidad o escuela técnica, pero para lograr esto necesita su sistema de apoyo económica y emocional, la cual es su familia.

"Pueden decir todo lo que quieran de que estas terribles políticas migratorias no afectan a los ciudadanos estadounidenses, pero eso es mentira. Mi familia fue separada de mí, y mi futuro junto con ellos. Si mis padres todavía estuvieran aquí, me habrían impulsado a ir a la universidad, a soñar en grande, y me habrían ayudado a lograrlo", dijo Hernández.

"Ahora, ni siquiera tengo tiempo para pensar en eso. Mi hermanita podría morir como resultado de esto. Necesito que mi familia regrese a casa: salven la vida de mi hermana, pongan fin a esta pesadilla para mí y para todas las demás familias como la mía, que solo quieren vivir una vida honesta y trabajar duro por un futuro mejor", dijo Fernando Hernández García.

Acciones oficiales y solicitudes de apoyo humanitario

La presencia del joven en el discurso busca visibilizar el impacto de las políticas migratorias en familias con hijos ciudadanos estadounidenses que atraviesan crisis médicas.

En mayo de 2025, Espaillat, como presidente del Caucus Hispano del Congreso, encabezó una delegación a Monterrey, México, para reunirse con la familia Hernández.

En junio de ese año, el Texas Civil Rights Project presentó solicitudes de parole humanitario para los padres de Fernando y su hermana ciudadana mexicana, las cuales continúan pendientes a febrero de 2026.