Condenan a 12 años de prisión en EE. UU. a dominicano por posesión de material de abuso infantil

Un dominicano fue condenado a 12 años de prisión federal en Estados Unidos tras declararse culpable de posesión de material de abuso sexual infantil. Anteriormente fue sentenciado por una agresión sexual.

El hombre, quien es también ciudadano estadounidense, fue identificado como Andrew DeJesús, de 66 años, quien en agosto de 2025 se le negó la entrada a la República Dominicana debido a su historial como delincuente sexual en los Estados Unidos desde 2010.

Fue detenido a su llegada al Aeropuerto Logan de Boston.

DeJesus fue condenado en el 2010 en Massachusetts por agresión sexual a un menor de 14 años, posesión de material de abuso sexual infantil y explotación sexual infantil.

Te puede interesar Apresan en EE. UU. excoronel que huyó del país tras ser acusado de abuso sexual infantil en Peravia

Detalles de la condena

Según la publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en la red social X, con una investigación de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, al inspeccionar su equipaje en Boston le encontraron grandes cantidades de dulces y ropa de niños, además de 600 archivos de material de abuso sexual infantil almacenados en su teléfono celular.