Red de fraude desmantelada en Massachusetts enviaba ganancias a República Dominicana y Venezuela

Nueva York NY USA-8 de octubre de 2024 Un Iniciar sesión de una tienda en la Nueva York anuncia que la tienda acepta SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) anteriormente conocido como EBT. ( SHUTTERSTOCK )

Cuatro personas fueron acusadas por su presunta participación en un esquema de fraude que habría utilizado 115 identidades robadas para obtener más de un millón de dólares en beneficios públicos, dinero que posteriormente —según las autoridades federales— era transferido a personas residentes en Venezuela y la República Dominicana.

De acuerdo con la acusación federal presentada en Massachusetts, tres de los implicados fueron arrestados y comparecerían ante el tribunal federal en Worcester, mientras que un cuarto acusado enfrentará cargos adicionales que incluyen lavado de dinero.

Cómo operaba el esquema

Según los documentos judiciales, los acusados habrían utilizado información personal robada de más de 100 personas en distintos estados para:

Obtener aproximadamente US$440,000 en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Massachusetts y Rhode Island.

Gestionar de manera fraudulenta más de $700,000 en beneficios de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) en Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Ohio, Washington y Nevada.

Las identidades robadas fueron utilizadas para crear 24 "hogares" ficticios en solicitudes de SNAP, todos registrados en dos apartamentos en Providence, Rhode Island.

Las autoridades alegan que parte de los fondos obtenidos mediante fraude fueron utilizados para abastecer gratuitamente el restaurante El Primo, en Leominster, Massachusetts, propiedad de uno de los acusados, mediante compras masivas de alimentos con tarjetas EBT obtenidas ilegalmente.

Sin embargo, además del beneficio comercial, la investigación sostiene que las ganancias generadas a partir del esquema eran transferidas, entre otros destinos, a personas en Venezuela y la República Dominicana.

Los acusados

Fueron identificados como:

Joel Vicioso Fernández, 42 años, de Fitchburg, Massachusetts

Román Vequiz Fernández, 32 años, ciudadano venezolano residente en Leominster

Coralba Albarracín Siniva, 24 años, ciudadana venezolana residente en Leominster

Raúl Fernández Vicioso, 37 años, de Fitchburg, Massachusetts

Este último enfrenta cargos adicionales por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de beneficios SNAP y lavado de dinero.

Hallazgos de la investigación

Durante los allanamientos en la residencia de uno de los acusados y en el restaurante El Primo, las autoridades recuperaron:

Tarjetas EBT de Massachusetts y Rhode Island obtenidas fraudulentamente

Documentos con direcciones vinculadas al esquema

Libros de contabilidad y listas manuscritas con más de 100 identidades

Correspondencia relacionada con solicitudes de SNAP

Registros bancarios citados en la acusación detallan depósitos por cientos de miles de dólares en cuentas vinculadas al restaurante y a los acusados

Posibles penas

Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude de SNAP, fraude electrónico y lavado de dinero, delitos que contemplan penas de hasta 20 años de prisión en algunos casos, además de multas que podrían alcanzar los $500,000 o el doble del monto involucrado.

Las autoridades federales enfatizaron que los detalles contenidos en la acusación son alegaciones y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal