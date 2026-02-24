Cuatro sargentos de Massachusetts acusados de homicidio por muerte de aspirante a cadete dominicano

El joven dominicano Enrique Delgado García, fallecido en 2024 durante unos ejercicio de entrenamiento en la Academia de Policía del Estado de Massachusetts. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro miembros del personal de la Policía Estatal de Massachusetts fueron acusados de homicidio involuntario por la muerte del aspirante a cadete Enrique Delgado-García, un joven de origen dominicano de 25 años que falleció tras sufrir una emergencia médica durante un entrenamiento en la academia estatal.

El caso fue anunciado por la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, luego de una investigación independiente que concluyó que existieron actos "imprudentes y negligentes" en los días previos al incidente.

Delgado-García murió el 13 de septiembre de 2024, un día después de perder el conocimiento mientras participaba en un ejercicio de boxeo en la academia ubicada en New Braintree.

Los acusados

El gran jurado del condado de Worcester imputó a cuatro instructores vinculados a la academia por su presunta responsabilidad en la muerte del joven aspirante.

La sargento Jennifer Penton, quien estaba a cargo de la supervisión del entrenamiento, enfrenta cargos por homicidio involuntario y por causar lesiones corporales graves en el marco de un programa de entrenamiento físico . Además, fue acusada de perjurio , tras determinarse que habría ofrecido declaraciones falsas ante el gran jurado que investigaba el caso.

Junto a ella fueron acusados los troopers Edwin Rodríguez, David Montañez y Casey LaMonte, cada uno imputado por homicidio involuntario y por causar lesiones corporales graves a una persona que participaba en un programa de entrenamiento que incluía ejercicios físicos .

De acuerdo con la investigación independiente, los cuatro habrían participado en prácticas que derivaron en la emergencia médica que terminó con la vida de Delgado-García.

Lo que determinó la investigación

De acuerdo con los hallazgos presentados, miembros del personal de la academia habrían incurrido en una serie de conductas calificadas como "temerarias e irresponsables" durante ejercicios de tácticas defensivas y confrontación física realizados en los días y semanas previos al 12 de septiembre de 2024.

El 12 de septiembre, Delgado-García sufrió una crisis médica tras participar en un entrenamiento de boxeo y fue trasladado a un hospital, donde falleció al día siguiente.

Investigación independiente

La fiscal general Campbell asumió la investigación luego de que el fiscal del condado de Worcester se recusara del caso, debido a que Delgado-García había trabajado previamente como defensor de víctimas y testigos en esa jurisdicción.

Durante la conferencia de prensa, Campbell y el investigador Meier detallaron que la decisión de presentar cargos fue tomada tras la revisión de evidencia recopilada durante meses.

Las autoridades indicaron que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal