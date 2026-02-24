Mujer reportada como desaparecida hace 24 años fue hallada viva con otra identidad en EE. UU.

Michele Hundley Smith, desaparecida en 2001, fue localizada con vida en Carolina del Norte tras más de dos décadas de búsqueda. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer reportada como desaparecida desde 2001 fue localizada con vida en Carolina del Norte, tras más de dos décadas de búsqueda. Las autoridades confirmaron que no se trató de un secuestro ni de un crimen, sino de una decisión personal: abandonó su entorno y comenzó una nueva vida.

Michele Hundley Smith desapareció en diciembre de 2001, cuando tenía 38 años. Salió de su casa en Eden, Carolina del Norte, supuestamente para realizar compras navideñas. Dejó atrás a sus tres hijos, entonces de 19, 14 y siete años.

Durante años, su familia sostuvo que no creían que se hubiera ido por voluntad propia. El caso fue investigado por varias agencias, incluida la Oficina del Sheriff del condado de Rockingham y el FBI.

El pasado 19 de febrero, los investigadores recibieron nueva información relacionada con el caso. Un día después establecieron contacto con Smith. El viernes 20 de febrero confirmaron que estaba viva.

Según el comunicado oficial, Smith pidió que su ubicación no fuera divulgada y solicitó privacidad. Las autoridades no detallaron cómo ni en qué circunstancias fue localizada.

Familia reacciona tras el hallazgo

La prima de Smith, Barbara Byrd, declaró a medios locales que la familia experimentó sentimientos encontrados tras conocer la noticia. Señaló que, aunque existen preguntas sin respuesta, lo más importante es que está viva.

La hija de Smith, Amanda, publicó un mensaje en redes sociales luego de confirmarse el hallazgo. Expresó que durante años no supo si su madre estaba viva o muerta. Indicó que el impacto emocional ha sido profundo para ella y sus hermanos.

Smith había sido buscada activamente desde 2001. Según una página creada para difundir su caso, conducía una camioneta Pontiac Trans Sport verde modelo 1995 cuando desapareció. El vehículo nunca fue encontrado.

Durante más de 20 años, su desaparición fue considerada un misterio. Sin embargo, las autoridades no han informado que exista delito alguno asociado a su reaparición.