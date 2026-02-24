EE. UU. deporta a dominicano por asesinato y posesión de propiedad robada

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó sobre el proceso de deportación hacia la República Dominicana de un ciudadano dominicano señalado por delitos que van desde asesinato hasta posesión de propiedad robada.

A través de su cuenta en X, ICE indicó que Rudy Orlando Roa Fuentes, "un inmigrante ilegal criminal de la República Dominicana", tiene una orden de deportación definitiva desde el año 2000.

De acuerdo con la entidad, Roa Fuentes tiene en su historial cargos por "asesinato en segundo grado, dos cargos de robo y cargos pendientes por posesión de propiedad robada".

"¡Garantizaremos su deportación rápida y permanente!", concluye un tuit junto a la foto del hombre.

Deportados

A principios de enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Estados Unidos ha "arrestado, detenido y deportado a sus países de origen" a más de 650,000 inmigrantes irregulares "gracias" a la Administración de Donald Trump.

En 2003, EE. UU. creó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia encargada de identificar, detener y deportar inmigrantes irregulares, así como de investigar delitos como la trata de personas o el contrabando transnacional.