Cerca de 46 vuelos cancelados desde y hacia RD por tormenta invernal en EE. UU.

Una persona camina en la nieve en la ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 46 vuelos fueron cancelados este martes desde y hacia la República Dominicana debido a los efectos de la tormenta invernal Ernesto, que impactó varios estados del noreste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre otro sistema originado en los Grandes Lagos y calificó a Ernesto como una de las tormentas más fuertes de la década, tras dejar más de 60 centímetros de nieve en el noreste del país.

Según la plataforma de rastreo FlightAware, las aerolíneas afectadas son JetBlue, Delta Airlines, United Airlines, Spirit Airlines y American Airlines, con vuelos desde y hacia aeropuertos como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy , Aeropuerto Internacional Logan en Boston y el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey.

Vuelos cancelados desde RD hacia EE. UU.

Desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo, fueron cancelados hacia el JFK los vuelos 310, 610 y 510 de JetBlue; 1829, 1941 y 1863 de Delta. Hacia Newark, los vuelos 1473, 2489 y 1472 de United.

Con destino a Boston fueron cancelados el 1830 de JetBlue y el 3926 de Spirit.

Desde el Aeropuerto Internacional del Cibao se reportaron 11 cancelaciones: hacia el JFK, los vuelos 1822 y 1993 de Delta, y 2536, 1936 y 1536 de JetBlue. A Newark, los vuelos 665, 620 y 240 de United, además del 594 de JetBlue. Hacia Boston, los vuelos 1924 y 2624 de JetBlue.

Según FlightAware, no se reportaron cancelaciones en salidas desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Vuelos cancelados desde EE. UU. hacia RD

FlightAware informó 24 cancelaciones desde Estados Unidos hacia República Dominicana.

Desde el JFK hacia Santo Domingo fueron cancelados los vuelos 9, 309, 1009 y 709 de JetBlue, así como 1917 y 1943 de Delta.

Desde Newark, United canceló los vuelos 2404, 1984 y 1471. Desde Boston, el 2829 de JetBlue y el 3925 de Spirit.

Con destino a Santiago se reportaron cinco cancelaciones: desde Nueva York, los vuelos 1855 y 1845 de Delta y el 937 de JetBlue; desde Newark, los vuelos 1624 y 2452 de United.

Hacia Punta Cana se registraron ocho cancelaciones: desde Nueva York, los vuelos 1569 y 869 de JetBlue, el 1994 de Delta y el 3043 de American; desde Newark, el 2122 de United; y desde Boston, los vuelos 495 y 795 de JetBlue, y el 1973 de Delta.