cambio drástico en Cuba
Rubio afirma que Cuba "debe cambiar drásticamente"

El secretario de Estado destaca el sufrimiento del pueblo cubano y la necesidad de reformas

    Rubio afirma que Cuba debe cambiar drásticamente
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (FUENTE EXTERNA)

    El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró este miércoles que Cuba tiene que cambiar "drásticamente" por el bien de sus habitantes, y responsabilizó al gobierno comunista por la crisis energética que vive la isla

    • "Si (las autoridades cubanas) quieren llevar a cabo esas reformas drásticas que abran el espacio para la libertad económica y, finalmente, política para el pueblo cubano, obviamente a los Estados Unidos les encantaría ver eso", dijo el secretario de Estado.
    Responsabilidad del gobierno cubano

    El pueblo cubano está sufriendo hoy... quizás más que en cualquier otro momento en la memoria reciente", añadió Rubio. "Y son las autoridades de allí, y ese gobierno, los responsables de eso. Son ellos quienes han tomado decisiones que han dejado a Cuba vulnerable a la situación en la que se encuentra ahora".

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.