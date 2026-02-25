Rubio afirma que Cuba "debe cambiar drásticamente"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró este miércoles que Cuba tiene que cambiar "drásticamente" por el bien de sus habitantes, y responsabilizó al gobierno comunista por la crisis energética que vive la isla

"Si (las autoridades cubanas) quieren llevar a cabo esas reformas drásticas que abran el espacio para la libertad económica y, finalmente, política para el pueblo cubano, obviamente a los Estados Unidos les encantaría ver eso", dijo el secretario de Estado.

Responsabilidad del gobierno cubano

El pueblo cubano está sufriendo hoy... quizás más que en cualquier otro momento en la memoria reciente", añadió Rubio. "Y son las autoridades de allí, y ese gobierno, los responsables de eso. Son ellos quienes han tomado decisiones que han dejado a Cuba vulnerable a la situación en la que se encuentra ahora".