Luis Sepúlveda critica discurso de Trump y lo califica de "vergüenza nacional"

El dirigente Luis Sepúlveda cuestionó con dureza el más reciente discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, al considerar que profundizó divisiones y eludió las verdaderas prioridades del pueblo estadounidense.

"No puedo ni debo permanecer en silencio ante la dirección vergonzosa y alarmante que se evidenció en el más reciente discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Su intervención careció de la responsabilidad y la seriedad que exige este momento histórico y profundizó divisiones, distorsionó los hechos y evadió las verdaderas prioridades del pueblo estadounidense", expresó Sepúlveda.

Según un comunicado de prensa, a su juicio, el mensaje presidencial se alejó de lo que el país necesita en el contexto actual.

"Lo que debía ser un mensaje de unidad, responsabilidad y visión nacional se convirtió en una vergüenza nacional. El discurso estuvo lleno de declaraciones engañosas y datos manipulados, presentando una narrativa diseñada para dividir en lugar de construir", afirmó.

Sepúlveda sostuvo que durante la intervención se minimizaron los problemas económicos que afectan a millones de familias.

"Se minimizaron las realidades económicas, presentando selectivamente cifras sobre la inflación y el crecimiento mientras millones de familias continúan enfrentando el alto costo de vida, el acceso limitado a la vivienda y el aumento en los precios de servicios esenciales", indicó.

Críticas a la inmigración

También criticó el enfoque hacia la inmigración, Sepúlveda declaró que el Gobierno de Trump utiliza el miedo como herramienta política que refuerza los estereotipos dañinos lo cual "no solo es moralmente inaceptable sino también profundamente contrario a los valores democráticos que afirmamos defender", manifestó.

El dirigente defendió el aporte de los inmigrantes a la nación y llamó a un liderazgo responsable.

"Estados Unidos es una nación construida por inmigrantes, y criminalizar su existencia por conveniencia política es irresponsable y peligroso. El pueblo estadounidense merece transparencia, honestidad y soluciones reales, no frases diseñadas para provocar aplausos partidistas. Mi compromiso es y seguirá siendo con la verdad, con la dignidad de nuestras comunidades inmigrantes y con políticas públicas que respondan a la realidad de las familias trabajadoras. Nuestro país exige más que discursos incendiarios; merece liderazgo responsable y ético", concluyó.