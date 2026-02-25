Durante su discurso del Estado de la Unión la noche del martes, el presidente Donald Trump pidió a los miembros del Congreso que se pusieran de pie si estaban de acuerdo con su afirmación de que el primer deber del gobierno de Estados Unidos es proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a las personas que se encuentran en el país de manera ilegal.

En lo que marcó su primer mensaje ante ambas cámaras desde el inicio de su segundo mandato, Trump hizo una pausa y retó a los legisladores a manifestar públicamente su respaldo a esa postura.

Decenas de republicanos se levantaron y aplaudieron, mientras que buena parte de los demócratas permanecieron sentados y algunos abuchearon al mandatario.

Trump señaló que quienes no se pusieron de pie deberían sentirse "avergonzados", lo que provocó reacciones inmediatas desde el ala demócrata. Entre quienes intervinieron verbalmente estuvieron las representantes Ilhan Omar y Pramila Jayapal, quienes expresaron objeciones desde sus escaños.

División partidista en torno a la política migratoria

El momento reflejó la marcada división partidista en torno a la política migratoria, uno de los temas centrales del discurso presidencial. Trump defendió sus medidas de control fronterizo y reiteró su enfoque de "Estados Unidos primero", mientras legisladores demócratas cuestionaron el tono y el contenido de sus declaraciones.

Reacciones en el Congreso

El intercambio se convirtió en uno de los pasajes más tensos de la noche, evidenciando el clima de polarización que domina el debate migratorio en el Congreso.