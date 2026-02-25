EE. UU. refuerza compromiso para combatir el crimen organizado en RD y la región del Caribe

Fachada del edificio del Departamento de Estado. ( EFE )

El Gobierno de Estados Unidos reafirmó este miércoles 25 de febrero de 2026 su compromiso con la seguridad regional a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por sus siglas en inglés), un programa de cooperación lanzado en 2010 que involucra a trece países del Caribe, incluida la República Dominicana.

De acuerdo con la hoja informativa divulgada por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, la CBSI funciona como un mecanismo de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

El objetivo es fortalecer las capacidades de estos países para interrumpir el tráfico ilícito y el crimen organizado transnacional, en beneficio de la seguridad regional y de Estados Unidos.

Combate al crimen organizado transnacional

En el eje de combate al crimen organizado transnacional, la iniciativa articula esfuerzos con agencias estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

A través de entrenamientos y asistencia técnica, el programa respalda unidades policiales especializadas en el Caribe que trabajan de forma coordinada con autoridades estadounidenses en investigaciones complejas sobre narcotráfico, tráfico de armas y redes criminales con vínculos en Sudamérica y México.

La CBSI también apoya la Unidad de Inteligencia sobre Armas de CARICOM (CGIU), con sede en Trinidad y Tobago, que utiliza inteligencia especializada para investigar el tráfico de armas y delitos con armas de fuego en la región.

Además, ofrece capacitación y acompañamiento técnico para investigar y procesar delitos financieros, lavado de activos y decomiso de bienes criminales, con el fin de afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas.

Seguridad marítima y asistencia técnica

En materia de seguridad marítima, Estados Unidos colabora con el Sistema de Seguridad Regional (RSS), que agrupa a ocho Estados del Caribe oriental.

Como parte de este esfuerzo, se han donado dos aeronaves C-26 para patrullaje marítimo, destinadas a detectar e interceptar tráfico ilícito en el mar. El RSS desempeña un rol operativo en la respuesta a amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas y desafíos de seguridad interna.

Asimismo, el Equipo de Asistencia Técnica de Campo (TAFT), integrado por ingenieros y especialistas logísticos de la Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos, realiza visitas técnicas a guardias costeras y unidades de patrullaje marítimo caribeñas para mejorar mantenimiento y capacidad operativa.

En mayo de 2025, Trinidad y Tobago fue sede de la edición número 40 del ejercicio multinacional Tradewinds, convocado por el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM).

El entrenamiento reunió a más de 1,000 participantes de 31 países e incluyó simulacros de interdicción marítima, seguridad terrestre y asistencia humanitaria ante desastres, bajo un escenario enfocado en contrarrestar amenazas de actores regionales malignos y organizaciones extremistas violentas.

Seguridad pública y desarrollo forense

En el componente de seguridad pública, el documento destaca el respaldo estadounidense al desarrollo y despliegue del sistema de respuesta a emergencias 911 en la República Dominicana, cuya cobertura alcanza cerca del 90 % del territorio nacional.

También resalta la transformación del Laboratorio Forense de Santa Lucía en un centro regional de excelencia para análisis forense avanzado y detección de drogas sintéticas.

De igual modo, el apoyo en capacitación y equipamiento al Laboratorio de Forense Digital del RSS en Barbados ha permitido consolidarlo como un centro regional para la obtención de evidencia digital admisible en tribunales.

La Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe se mantiene como uno de los principales instrumentos de cooperación entre Estados Unidos y los países caribeños en materia de lucha contra el crimen organizado, seguridad marítima y fortalecimiento institucional.