Líderes de Nueva York aseguran $3.1 millones para el Instituto de Estudios Dominicanos del CUNY

Fachada de la Universidad de la Ciudad de NY (CUNY), que alberga el Instituto de Estudios Dominicanos, DSI. ( SHUTTERSTOCK )

El Instituto de Estudios Dominicanos (DSI) de la City University of New York recibió un impulso clave con la asignación de 3.1 millones de dólares en fondos federales destinados a fortalecer su programación académica, ampliar sus instalaciones y reforzar su vínculo con la comunidad.

Los recursos fueron gestionados por el congresista Adriano Espaillat y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, como parte de una asignación federal récord de US$25 millones aprobada por el Congreso para el año fiscal 2026 en beneficio del sistema universitario público neoyorquino.

El DSI, con sede en el City College of New York, utilizará los fondos para renovar y ampliar sus instalaciones, lo que permitirá organizar más talleres, conferencias y eventos comunitarios.

"Este apoyo dará lugar a más eventos comunitarios en el Instituto de Estudios Dominicanos del City College. No dejaré de luchar por los recursos necesarios para apoyar a CUNY y a sus estudiantes en su búsqueda de una educación superior de alta calidad", expresó Schumer en declaraciones públicas.

Impacto más amplio en CCNY

Además de los fondos destinados al DSI, el CCNY recibió otros US$2 millones en apoyo federal asegurados por Espaillat para la Iniciativa Rangel para la Capacitación de la Fuerza Laboral en Infraestructura (RIWI).

Este programa busca ampliar el acceso a formación técnica y profesional para neoyorquinos de bajos ingresos, fortaleciendo su preparación en áreas vinculadas a la reconstrucción de infraestructura.

Con esta nueva asignación, el congresista ha gestionado cerca de US$13 millones en total para dicha iniciativa.

El canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, destacó el respaldo de la delegación neoyorquina en Washington y afirmó que estos fondos federales permitirán continuar ofreciendo educación pública asequible y de alta calidad, preparando a los estudiantes para un mercado laboral en constante transformación.