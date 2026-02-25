×
Larry Summers
Larry Summers

Exsecretario del Tesoro de EE. UU. renuncia a cargo en Harvard por vínculos con Epstein

La renuncia de Larry Summers se produce en medio de la controversia por sus vínculos con Jeffrey Epstein, lo que ha llevado a la universidad a tomar medidas enérgicas

    Exsecretario del Tesoro de EE. UU. renuncia a cargo en Harvard por vínculos con Epstein
    Larry Summers exsecretario del Tesoro de EE. UU. (FUENTE EXTERNA)

    El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció a su cargo en la Universidad de Harvard por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, dijo la institución de la Ivy League este miércoles.

    "El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein, aceptó la renuncia del profesor Lawrence H. Summer a su cargo como codirector del Centro de Negocios y Gobierno Mossavar-Rahmani", dijo la universidad en un comunicado, señalando la conexión con los documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia.

    "El profesor Summers anunció que se retirará de sus cargos académicos y de la facultad en Harvard al final de este año académico y permanecerá en licencia hasta entonces", añadió.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.