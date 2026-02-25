Marco Rubio: la prosperidad de América Latina y el Caribe es clave para la seguridad de EE. UU.

Fotografía cedida por la Comunidad del Caribe (Caricom) que muestra al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una plenaria de la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom este miércoles, en Basseterre (San Cristóbal y Nieves). ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que la fortaleza y prosperidad de los países del Caribe y América Latina están directamente ligadas a la seguridad y estabilidad de su nación, y aseguró que fortalecer esa relación será una prioridad personal durante su gestión.

"Cuanto más fuertes, más seguros y más prósperos sean todos sus países, más fuerte, más seguro y más próspero será Estados Unidos", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense al dirigirse a representantes de la región.

Durante su intervención, el secretario Marco Rubio destacó que el Hemisferio Occidental será eje central de la política exterior de la actual administración, tras considerar que la región fue "ignorada en gran medida durante mucho tiempo".

Amenazas comunes en la región

Rubio señaló que una de las principales amenazas comunes son las organizaciones criminales transnacionales, a las que calificó como un riesgo de seguridad apremiante. Indicó que estos grupos, alimentados por el narcotráfico y otros medios ilícitos, poseen financiamiento y poder que en algunos casos rivalizan con los de Estados nación.

Reconoció, además, que parte del armamento que utilizan proviene de Estados Unidos, por lo que aseguró que su gobierno trabaja con agencias de aplicación de la ley para frenar ese flujo. Subrayó que Washington ha designado a varios de estos grupos como organizaciones terroristas y ha sancionado a individuos que los apoyan.

Oportunidades de cooperación económica

En materia económica, el funcionario resaltó las "oportunidades extraordinarias" de cooperación, especialmente en el sector energético. Expresó que Estados Unidos quiere ser socio de los países que buscan desarrollar sus recursos de manera responsable para generar riqueza y prosperidad.

Sobre Venezuela, Rubio afirmó que la situación es "mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas" y defendió las acciones adoptadas tras la captura de Nicolás Maduro. Señaló que se han liberado presos políticos, cerrado centros de detención emblemáticos y reabierto la embajada estadounidense en Caracas.

No obstante, insistió en que el siguiente paso para consolidar la recuperación será la celebración de elecciones democráticas justas que otorguen legitimidad al gobierno.

El secretario reiteró que Washington busca que la región sea vista como un destino atractivo para la inversión y que facilitará la participación de empresas estadounidenses en los procesos de diversificación económica.

"Vemos nuestra seguridad, prosperidad y estabilidad como estrechamente vinculadas a las de ustedes", expresó, al asegurar que durante los próximos años trabajará personalmente para vigorizar las relaciones con el Caribe y América Latina.