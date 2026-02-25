El noreste de Estados Unidos enfrenta otra nevada mientras se recupera de tormenta invernal

ARCHIVO- Los peatones trepan por los bancos de nieve para intentar cruzar las calles de Nueva York, el lunes 26 de enero de 2026. ( AFP )

Una nueva y ligera nevada cayó el miércoles sobre el noreste de Estados Unidos, mientras la región aún intenta recuperarse de la poderosa tormenta invernal que dejó acumulaciones récord de nieve desde Maryland hasta Maine.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó entre 2.5 y 7.6 centímetros adicionales, una cifra muy inferior a la tormenta anterior. Sin embargo, las temperaturas bajo cero provocaron que la nieve derretida se congelara durante la noche, formando peligrosas capas de hielo negro que complicaron la movilidad en carreteras y aceras, reportó la agencia AP.

Ciudades desbordadas por la acumulación

La tormenta del lunes dejó montañas de nieve que no muestran señales de derretirse pronto.

En Nueva York, las autoridades han esparcido más de 65 millones de kilogramos de sal, según informó el alcalde Zohran Mamdani. Además, se contrataron al menos 3,500 paleadores de emergencia con turnos pagados a 30 dólares por hora para despejar calles y paradas de autobús.

Aun así, muchas aceras permanecen intransitables, especialmente para personas con discapacidad. Jeff Peters, portavoz del Centro para la Independencia de las Personas con Discapacidad de Nueva York, describió zonas convertidas en "islas inaccesibles", donde apenas queda un estrecho sendero entre montículos de nieve y bloques de hielo.

Cifras históricas y una víctima fatal

La tormenta dejó más de 90 centímetros de nieve en partes de Rhode Island, superando incluso los registros de la histórica tormenta de 1978, de acuerdo con el servicio meteorológico.

El meteorólogo Ryan Maue, ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), afirmó que si toda la nieve caída entre Maryland y Maine se concentrara sobre Manhattan, alcanzaría más de una milla de altura.

En Newport, Rhode Island, un estudiante universitario de 21 años fue hallado inconsciente dentro de un vehículo cubierto de nieve. La policía informó que murió por intoxicación con monóxido de carbono.

Vuelos, electricidad y regreso a clases

Miles de vuelos fueron cancelados en los últimos días, aunque para el miércoles las interrupciones comenzaban a disminuir, con cerca de 200 vuelos cancelados en todo el país, según el portal FlightAware.

El suministro eléctrico fue restablecido para muchos de los cientos de miles de afectados en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island. Sin embargo, casi 160,000 clientes en Massachusetts seguían sin electricidad la madrugada del miércoles.

En cuanto a la educación, varios distritos escolares retomaron las clases presenciales, incluyendo Filadelfia y Boston. En Nueva York, más de 900,000 estudiantes regresaron a las aulas, aunque muchos debieron sortear enormes bancos de nieve en su trayecto.

Mientras tanto, equipos municipales continúan utilizando depósitos de agua tibia para acelerar el derretimiento del hielo y la nieve acumulada, en un esfuerzo por devolver la normalidad a una región aún paralizada por uno de los temporales más intensos de los últimos años