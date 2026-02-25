Spirit Airlines prevé salir de bancarrota a finales de primavera o inicios del verano

Un avión de la aerolínea bajo costo Spirit Airlines, despega desde un aeropuerto de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa matriz de Spirit Airlines informó que espera salir del proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 a finales de la primavera o principios del verano, tras alcanzar un acuerdo preliminar con sus acreedores y acreedores garantizados que le permitiría completar su reestructuración financiera.

Según la compañía, el entendimiento inicial le dará el respaldo necesario para culminar ajustes en su flota, red de rutas y estructura de costos, con el objetivo de emerger como "una nueva Spirit": una aerolínea más pequeña y eficiente, que mantenga su enfoque en tarifas bajas, pero con más opciones para los pasajeros, incluyendo clase económica premium y asientos con mayor espacio para las piernas.

"Spirit emergerá como un competidor fuerte y eficiente, posicionado para ofrecer de forma rentable el valor que los consumidores estadounidenses esperan a un precio que están dispuestos a pagar", afirmó su director ejecutivo, Dave Davis.

La aerolínea de bajo costo se declaró nuevamente en bancarrota en agosto, pocos meses después de haber salido de un proceso anterior de reorganización bajo el mismo capítulo, según detalló la agencia AP.

Impacto de la bancarrota en operaciones y personal

En esa ocasión, la empresa buscaba reducir su deuda y recaudar capital; sin embargo, tras concluir esa fase en marzo, la administración determinó que aún eran necesarias medidas adicionales para estabilizar la compañía a largo plazo.

Luego de anunciar su segunda quiebra en menos de un año, Spirit suspendió operaciones en una docena de ciudades de Estados Unidos y despidió a unos 1,800 auxiliares de vuelo. También aplicó recortes de personal antes de su primera declaración de bancarrota.

Las aerolíneas de bajo costo como Spirit han enfrentado creciente presión competitiva por parte de compañías más grandes que han lanzado sus propias tarifas económicas, reduciendo el margen de maniobra de este segmento.

Reconocida por sus aviones amarillos y su modelo de servicio básico, Spirit ha atravesado dificultades desde la pandemia de COVID-19, en medio del aumento de los costos operativos y una elevada carga de deuda.

Para cuando se acogió por primera vez al Capítulo 11 en noviembre de 2024, la empresa acumulaba pérdidas superiores a los 2,500 millones de dólares desde inicios de 2020.