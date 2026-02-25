Suspenden con goce de sueldo a agentes acusados por muerte de aspirante a cadete dominicano en Massachusetts

El joven dominicano Enrique Delgado García, fallecido en 2024 durante unos ejercicio de entrenamiento en la Academia de Policía del Estado de Massachusetts. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro miembros de la Policía Estatal de Massachusetts fueron suspendidos con disfrute de salario tras ser acusados de la muerte del recluta dominicano Enrique Delgado García, quien falleció en 2024 luego de sufrir heridas durante un ejercicio de entrenamiento en la Academia de la institución.

Los imputados son la teniente Jennifer Penton y los agentes Edwin Rodríguez, David Montañez y Casey Lamonte. Un gran jurado los acusó la semana pasada de homicidio involuntario y lesiones corporales graves. Penton, además, enfrenta un cargo adicional de perjurio, según reportó la cadena de noticias Telemundo.

Tras el anuncio de los cargos, la Comisión de Normas y Entrenamiento para Agentes del Orden Público (POST) del estado ordenó su suspensión. El pasado jueves, la Policía Estatal confirmó que, tras revisar la información disponible, determinó mantener a los cuatro agentes suspendidos con salario mientras avanzan los procesos judiciales.

"El Departamento revisó toda la información disponible y determinó que los cuatro agentes serán suspendidos con goce de sueldo", indicó un portavoz. Agregó que, de surgir nueva información, podrían celebrarse audiencias adicionales sobre su estatus laboral.

Delgado García murió después de resultar gravemente herido durante un combate de boxeo realizado como parte de su entrenamiento en la academia. Una investigación externa concluyó que miembros de la academia incurrieron en actos imprudentes relacionados con tácticas defensivas y ejercicios de confrontación física, según explicó el abogado David Meier, quien encabezó la pesquisa.

Investigación y consecuencias tras la muerte de Enrique Delgado García

De acuerdo con la fiscalía, el otro recluta que participó en el combate no enfrentará cargos.

En declaraciones a la cadena de noticias NBC10 Boston, Edwin Rodríguez declinó hacer comentarios, mientras que los demás acusados no estuvieron disponibles.

Por su parte, el abogado de Lamonte defendió la inocencia de su cliente, calificándolo como "un profesional honorable y trabajador" y señalando que la propia fiscalía reconoció que no existen pruebas de malicia en el caso.

"La muerte del agente Delgado García es trágica y debe abordarse con solemnidad, pero no exige conclusiones precipitadas ni presumir criminalidad", afirmó el abogado, subrayando que los cargos son solo acusaciones hasta que se prueben más allá de duda razonable.

Los agentes deberán comparecer próximamente ante el tribunal para su lectura formal de cargos.

Tras la muerte del recluta, la academia suspendió los entrenamientos de boxeo, designó un nuevo equipo directivo y revisó sus prácticas de entrenamiento.