Solo el 25 % de la diáspora tiene pasaporte dominicano

El nuevo pasaporte electrónico dominicano ofrece seguridad y beneficios a la diáspora. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

De los más de 2.8 millones de dominicanos que residen en el exterior, apenas unos 700,000 cuentan con pasaporte, lo que representa aproximadamente un 25 % de la diáspora, siendo los lugares donde más se expiden pasaportes, aquellos donde existe una mayor proporción de dominicanos.

Los lugares donde más se expiden pasaportes coinciden con las ciudades que concentran mayor presencia de dominicanos. En Estados Unidos destacan Nueva York, Nueva Jersey y Boston, mientras que en Europa sobresale Madrid. Precisamente en estos consulados comenzará, a partir de agosto, la emisión de los primeros pasaportes biométricos para la diáspora.

Nuevos centros de acopio para pasaportes

Para la implementación del nuevo documento se instalarán tres centros regionales de acopio: uno en Nueva York, otro en Madrid (que cubrirá Europa y Asia) y un tercero en Panamá, que atenderá América Latina.

El costo del pasaporte electrónico en el exterior será establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Hasta el momento, la institución no ha anunciado cuál será el precio final para los ciudadanos en la diáspora.

Ramírez explicó que el rediseño del pasaporte electrónico no solo responde a criterios de seguridad, sino también a una estrategia para reconectar a los dominicanos en el exterior con su país y motivarlos a obtener el documento.

"Quizá es una manera de acercar a esos dominicanos a su país", expresó, al señalar que el nuevo pasaporte incorpora elementos históricos y culturales dominicanos con la intención de reforzar el sentido de identidad y pertenencia.

Servicio de repatriación de restos

Uno de los principales incentivos será la inclusión de un servicio de repatriación de restos para los dominicanos que posean pasaporte electrónico, tanto residentes en el país como miembros de la diáspora.

Ramírez explicó que el servicio cubrirá hasta 9,000 dólares en gastos de repatriación, sujeto a las condiciones y requisitos establecidos por la aseguradora.

La iniciativa surge ante la frecuente situación de familias dominicanas en el exterior que no cuentan con recursos para trasladar al país los restos de un ser querido fallecido. Según indicó, repatriar un cadáver desde Europa puede costar hasta 10,000 euros.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores nos llamaba muchas veces porque venía un cadáver y la familia no tenía dinero. No existe un presupuesto para eso", explicó el funcionario.