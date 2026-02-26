Nueva York iluminará 16 edificios emblemáticos con los colores de la bandera dominicana este 27 de febrero

El One World Trade Center, uno de los monumentos que serán iluminados el viernes con los colores de la bandera dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 16 edificios y puntos emblemáticos del estado de Nueva York serán iluminados de manera simultánea este viernes 27 de febrero con los colores rojo, blanco y azul de la bandera de la República Dominicana, en conmemoración del Día de la Independencia Nacional.

La iniciativa fue anunciada por el cónsul general dominicano en la ciudad de Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, quien calificó el acto como un hecho "histórico" para la comunidad en el exterior, al tratarse —según explicó— de la primera vez que una cantidad tan significativa de estructuras icónicas se ilumina al mismo tiempo en honor a la diáspora dominicana.

Reconocimiento y apoyo institucional a la comunidad dominicana

El diplomático destacó que la actividad representa un reconocimiento al crecimiento y al aporte de los dominicanos en el estado, y aseguró que el gesto trasciende lo simbólico al reafirmar la presencia institucional y la relevancia de la comunidad en Nueva York.

Vásquez Martínez agradeció el respaldo de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y del congresista Adriano Espaillat, a quienes atribuyó el apoyo clave para concretar la iniciativa.

¿Qué edificios y puntos emblemáticos se iluminarán en Nueva York?

Entre las estructuras que serán iluminadas figuran el One World Trade Center, el Governor Mario M. Cuomo Bridge, el Kosciuszko Bridge, el The H. Carl McCall SUNY Building, el State Education Building, el Alfred E. Smith State Office Building, el Empire State Plaza y las Niagara Falls, además de otros puntos estratégicos del estado.

El representante consular invitó a la comunidad dominicana a sumarse a la celebración patriótica y a conmemorar la fecha con orgullo, destacando que cuando los 16 edificios se iluminen de manera simultánea no solo brillarán los colores patrios, sino también la presencia y la unidad de la diáspora en Nueva York.