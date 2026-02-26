EE. UU. autoriza oficialmente cable eléctrico entre República Dominicana y Puerto Rico

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) emitió oficialmente el permiso presidencial que autoriza el desarrollo de un cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y la República Dominicana, un proyecto cuya finalización está prevista para 2031.

Según reportó el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, el DOE notificó formalmente a Caribbean Transmission Development Company (CTDC) su aval para avanzar con la construcción del enlace energético, que se extendería aproximadamente 91 millas bajo el mar entre ambos territorios caribeños.

De acuerdo con el documento citado por el medio, la evaluación federal concluye que no existen objeciones relacionadas con la seguridad nacional ni impactos negativos sobre la operación técnica del sistema eléctrico de Puerto Rico, uno de los elementos clave dentro del proceso de autorización.

El permiso presidencial constituye un paso determinante para la materialización del proyecto, que busca interconectar los sistemas eléctricos de ambas islas y abrir la posibilidad de intercambio energético regional.

La propuesta

La propuesta contempla la instalación de un cable submarino de transmisión eléctrica de alta capacidad, que permitiría exportar o importar energía entre ambos países, dependiendo de las necesidades del sistema.

El proyecto ha generado debate en Puerto Rico en torno a su viabilidad económica, su impacto sobre la estabilidad del sistema eléctrico local y su integración con los planes de modernización energética de la isla.

Según El Nuevo Día, la decisión federal refuerza el impulso institucional que ha recibido la iniciativa en los últimos meses, luego de evaluaciones técnicas y regulatorias realizadas por las autoridades estadounidenses.

De concretarse en el calendario previsto, el cable eléctrico representaría una de las infraestructuras energéticas más relevantes en la región del Caribe, al establecer una interconexión directa entre República Dominicana y Puerto Rico.