EE. UU. ofrecerá capacitación técnica en RD para fortalecer combate al tráfico de armas

El tráfico de armas de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos reforzará la capacitación técnica y la asistencia especializada a autoridades de la República Dominicana como parte de una estrategia ampliada para frenar el tráfico ilícito de armas en el Caribe.

De acuerdo con un documento informativo divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cooperación incluye entrenamiento, equipamiento y asesoría para fortalecer las capacidades forenses y de análisis balístico en varios países de la región, incluida República Dominicana.

La iniciativa busca mejorar el rastreo de armas, la recolección de evidencias y la realización de investigaciones conjuntas más efectivas, en un contexto en el que, según Washington, organizaciones criminales transnacionales y grupos considerados terroristas contrabandean armas y municiones que alimentan la violencia y la inestabilidad, particularmente en Haití.

Unidades especializadas y cooperación directa

El Departamento de Estado indicó que respalda unidades especializadas integradas por agentes previamente seleccionados que trabajan de manera coordinada con investigadores estadounidenses. Entre ellas figuran las Unidades de Investigación Criminal Transnacional (TCIU, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional en República Dominicana y Haití.

Estas unidades combaten no solo el tráfico de armas, sino también el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas, mediante el intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas.

A nivel regional, también opera la Unidad de Inteligencia sobre Armas Utilizadas en Delitos de CARICOM (CGIU), con sede en Trinidad y Tobago y respaldada por Estados Unidos, que utiliza información estratégica para orientar investigaciones relacionadas con armas de fuego.

Casos recientes con vínculos a República Dominicana

El informe cita varios casos en los que la cooperación con autoridades dominicanas ha sido clave. En febrero de 2025, autoridades de República Dominicana, en coordinación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), interceptaron un contenedor procedente de Miami con destino a Haití que transportaba 23 armas de fuego no declaradas, incluidos rifles Barrett calibre .50, así como más de 36,000 cartuchos de munición. El caso derivó en cargos federales contra tres residentes de Florida.

En enero de 2026, Joel Rodríguez fue condenado a 37 meses de prisión por intentar exportar 17 armas de fuego desde Estados Unidos hacia República Dominicana.

Asimismo, en noviembre de 2025, Víctor Rodríguez recibió una sentencia de 30 meses de prisión por el intento de exportar 48 armas de fuego al país. Tras cumplir su condena, será deportado a territorio dominicano.

Ese mismo mes, Miguel Díaz se declaró culpable ante un tribunal federal en Georgia por su participación en la adquisición de armas vinculadas a esa trama.

Tecnología y control fronterizo

El Departamento de Estado señaló que agencias como la ATF, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Industria y Seguridad utilizan tecnologías avanzadas para detectar e interceptar envíos ilícitos en puertos de entrada y salida, así como para reforzar los controles de exportación y evitar el desvío de cargamentos legales hacia pandillas criminales.

Además, Washington apoya un programa regional de seguridad de arsenales para prevenir el desvío ilegal de armas, incluso en zonas sensibles como la frontera entre República Dominicana y Haití.

Las acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a desmantelar redes criminales y reducir el flujo ilegal de armas que alimenta la violencia en el Caribe, combinando capacitación técnica, cooperación judicial y operaciones coordinadas.