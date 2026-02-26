EE. UU. suspende Global Entry pero mantiene TSA PreCheck: ¿qué significa para los dominicanos?

El programa Global Entry quedó suspendido de forma temporal. ( FUENTE EXTERNA )

El programa TSA PreCheck continuará funcionando sin cambios en Estados Unidos, pese al cierre parcial del gobierno federal que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, el popular programa Global Entry fue suspendido oficialmente durante el fin de semana.

Inicialmente, el DHS había informado que tanto Global Entry como TSA PreCheck serían detenidos para redistribuir personal —agentes que actualmente no están recibiendo salario debido al cierre presupuestario— hacia funciones operativas esenciales. Horas después, la agencia confirmó que PreCheck seguirá operativo.

"A medida que surjan limitaciones de personal, TSA evaluará caso por caso y ajustará las operaciones en consecuencia", declaró un portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) al medio Travel + Leisure.

Global Entry en pausa por cierre presupuestario

La suspensión del programa Global Entry comienza a sentirse entre viajeros frecuentes dominicanos, ejecutivos y empresarios que utilizan este mecanismo para agilizar su entrada a territorio estadounidense.

La medida fue adoptada en el contexto del cierre parcial por falta de presupuesto del DHS y mantiene en pausa el programa de llegada expedita.

Global Entry es un programa dirigido a viajeros preaprobados y considerados de bajo riesgo que permite ingresar a Estados Unidos mediante quioscos automatizados, reconocimiento facial y carriles exclusivos en los puntos de inspección migratoria.

Es administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tiene una vigencia de cinco años y un costo de 120 dólares. Además, incluye los beneficios de TSA PreCheck.

Más de 40 millones de personas están inscritas en los programas de "viajero confiable" del DHS, y cerca del 13 % de los pasajeros aéreos que ingresan a Estados Unidos utiliza Global Entry.

Aplicación desigual en aeropuertos

La implementación de la suspensión no ha sido uniforme:

En el Aeropuerto Internacional de San Francisco, los quioscos están inactivos, pero los miembros pueden utilizar carriles prioritarios .

. En los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, el programa ha sido suspendido por completo .

del área metropolitana de Nueva York, el programa ha sido suspendido por . En algunos aeropuertos internacionales autorizados para procesar Global Entry —como Toronto Pearson— el servicio continúa operando.

Las autoridades han recomendado el uso de la aplicación Mobile Passport Control, que permite a ciudadanos estadounidenses y viajeros elegibles reducir los tiempos de espera en inmigración.

Impacto en República Dominicana

En República Dominicana, Global Entry es ampliamente utilizado por empresarios, ejecutivos del sector financiero, exportadores, profesionales del turismo y viajeros frecuentes con vínculos comerciales y académicos con Estados Unidos.

Desde el año pasado, el CBP facilitó el proceso de inscripción mediante jornadas en Santo Domingo para la recolección de datos biométricos y entrevistas presenciales, lo que redujo la necesidad de viajar a Estados Unidos exclusivamente para completar el trámite.

Ese esfuerzo fue valorado por el sector empresarial, ya que amplió la base de dominicanos con acceso al programa.

La suspensión actual, aunque descrita como temporal, introduce incertidumbre para quienes dependen de itinerarios ajustados y conexiones rápidas.

Reacciones del sector turístico

La asociación estadounidense U.S. Travel cuestionó la decisión de mantener en pausa Global Entry, señalando que el programa se financia principalmente con las cuotas de membresía y que el año pasado permitió ahorrar más de 300,000 horas de trabajo a los oficiales de frontera.

Para aeropuertos y destinos turísticos, el impacto no es menor. Los programas de "viajero confiable" han sido una herramienta clave para mejorar la experiencia del visitante y reducir la congestión en terminales internacionales.

¿Qué deben hacer los viajeros dominicanos?

Mientras continúe el cierre parcial del DHS, los viajeros deben:

Prever mayores tiempos de espera al ingresar a Estados Unidos. Confirmar con su aeropuerto de llegada si existen carriles prioritarios habilitados. Descargar y utilizar la aplicación Mobile Passport Control si son elegibles. Mantener actualizada su membresía, ya que la suspensión no implica la cancelación del programa.

Las autoridades estadounidenses han indicado que la pausa es temporal y que el servicio será restablecido una vez se resuelva la situación presupuestaria.