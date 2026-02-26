EE. UU. suspende Global Entry por cierre gubernamental; TSA Precheck continuará funcionando

Quioscos de Global Entry fuera de servicio en un aeropuerto de EE. UU. durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). ( FUENTE EXTERNA )

La paralización parcial del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos comenzó a impactar a los viajeros internacionales, luego de que las autoridades suspendieran el programa Global Entry, utilizado para agilizar el ingreso al país.

El DHS anunció el domingo que, debido a problemas de personal derivados del cierre presupuestario, suspendería tanto Global Entry como T.S.A. PreCheck para reasignar oficiales que no están recibiendo pago durante el "shutdown". Horas después, la agencia revirtió la decisión sobre PreCheck, pero Global Entry continúa detenido.

La medida ha generado escenarios distintos en aeropuertos del país. En el Aeropuerto Internacional de San Francisco, los quioscos de Global Entry no están funcionando, aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) permite que los miembros utilicen la fila prioritaria. Además, se mantienen las entrevistas para solicitantes que ya cuentan con aprobación condicional.

En contraste, en los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, el programa fue suspendido por completo, según confirmó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

En esos casos, los pasajeros pueden recurrir a la aplicación Mobile Passport Control, que ofrece tiempos de espera reducidos en los controles migratorios para ciudadanos estadounidenses y otros viajeros elegibles.

Fuera de Estados Unidos, el servicio parece continuar operando en algunos aeropuertos internacionales autorizados, como el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson.

Global Entry forma parte de los programas de "viajero confiable" del DHS, junto con PreCheck. Según datos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), más de 40 millones de personas estaban inscritas en estos programas hasta 2024.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos estima que el 13 % de todos los pasajeros aéreos que ingresan al país utilizan Global Entry.

TSA Precheck continuará funcionando

El programa TSA PreCheck continuará funcionando sin cambios en Estados Unidos, pese al cierre parcial del gobierno federal que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, el popular programa Global Entry fue suspendido oficialmente durante el fin de semana.

Inicialmente, el DHS había informado que tanto Global Entry como TSA PreCheck serían detenidos para redistribuir personal que actualmente no está recibiendo salario debido al cierre presupuestario. Horas después, la agencia confirmó que PreCheck seguirá operativo.

"A medida que surjan limitaciones de personal, TSA evaluará caso por caso y ajustará las operaciones en consecuencia", declaró un portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) al medio Travel + Leisure.

El programa permite a viajeros preaprobados y considerados de bajo riesgo —procedentes de Estados Unidos y otros 22 países— utilizar reconocimiento facial y líneas exclusivas para reducir el tiempo en aduanas e inmigración.

En la mayoría de los puntos de acceso, el proceso se limita a la toma de una fotografía en un quiosco y una breve interacción con un agente. La membresía tiene un costo de 120 dólares por cinco años.

La decisión de suspender Global Entry ha sido cuestionada por grupos del sector turístico.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos afirmó en un comunicado que no existe una justificación fiscal ni lógica para detener el programa, señalando que se financia principalmente con las cuotas de los miembros y que el año pasado permitió ahorrar más de 300,000 horas de trabajo a los oficiales migratorios.

Mientras continúe el cierre presupuestario parcial, la operatividad del programa seguirá sujeta a la disponibilidad de personal, generando incertidumbre entre los viajeros frecuentes que dependen del sistema para agilizar su ingreso al país.