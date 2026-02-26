EE. UU. refuerza cooperación con el Caribe para frenar tráfico ilegal de armas

Arsenal incautado pro la Dirección General de Aduanas (DGA) el 4 de marzo de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación con el Caribe para desmantelar las redes de tráfico ilícito de armas de fuego, en un contexto en el que, según indicó, organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales contrabandean armas y municiones que alimentan la violencia y la inestabilidad en la región, incluido Haití.

Así lo indica un documento informativo publicado por el Departamento de Estado el miércoles, que cita acciones realizadas junto a las autoridades dominicanas.

En febrero de 2025 las autoridades dominicanas, en cooperación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, interceptaron un contenedor procedente de Miami con destino a Haití que contenía 23 armas de fuego no declaradas, entre ellas rifles Barrett calibre .50 de tipo militar, y más de 36,000 cartuchos de munición.

El caso dio lugar a cargos federales contra tres residentes de Florida.

Exportación de armas

Asimismo, en enero de 2026, Joel Rodríguez fue condenado a 37 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por el intento de exportar 17 armas de fuego desde Estados Unidos hacia República Dominicana.

Se había declarado culpable en octubre de 2025, tras una investigación conjunta de la Oficina de Industria y Seguridad, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la ATF.

Agrega que en noviembre de 2025, Víctor Rodríguez fue condenado a 30 meses de prisión por el intento de exportar 48 armas de fuego a República Dominicana a través de un transportista, tras una investigación conjunta de la Oficina de Industria y Seguridad, la ATF y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

El dominicano será deportado al país una vez cumpla su condena. Ese mismo mes, Miguel Díaz se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia por sus esfuerzos para adquirir las armas vinculadas a esta trama.

El Departamento de Estado explicó que Estados Unidos trabaja para frenar el tráfico ilícito de armas mediante un mayor intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas y operaciones coordinadas con sus homólogos caribeños.

Como parte de ese esfuerzo, agencias policiales y de seguridad fronteriza como la ATF, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Industria y Seguridad utilizan tecnologías avanzadas para detectar e interceptar envíos en puertos de entrada y salida, y hacer cumplir los controles de exportación para evitar el desvío de cargamentos legales hacia pandillas criminales.

Asistencia técnica

El Departamento de Estado indicó que también facilita asesoría y asistencia técnica a funcionarios del Caribe para rastrear armas, recopilar pruebas y realizar investigaciones conjuntas con mayor eficacia. Además, colabora con fuerzas del orden estadounidenses para respaldar unidades especializadas de agentes extranjeros previamente seleccionados que trabajan directamente con investigadores estadounidenses.

Entre ellas figuran las Unidades de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) del Departamento de Seguridad Nacional en República Dominicana y Haití, que combaten no solo el tráfico de armas, sino también el narcotráfico, el blanqueo de dinero y la trata de personas.

A nivel regional, la Unidad de Inteligencia del CARICOM sobre Armas Empleadas en Delitos (CGIU), con sede en Trinidad y Tobago y respaldada por Estados Unidos, utiliza información de inteligencia para orientar investigaciones sobre tráfico y delitos con armas.

En materia de fortalecimiento institucional, el Departamento de Estado indicó que proporciona capacitación técnica y equipamiento para robustecer las capacidades forenses y de análisis balístico en varios países del Caribe, incluida República Dominicana.

También apoya un programa regional de seguridad de arsenales para evitar el desvío ilícito de armas, incluso a lo largo de la frontera domínico-haitiana.

Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar redes delictivas.

En febrero de 2026, un cuerpo especial de seguridad nacional estadounidense, integrado por el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, otras agencias y la Policía Estatal de Connecticut, desmanteló una red liderada por dominicanos que operaba en varios estados y confiscó más de un kilogramo de fentanilo y metanfetamina, además de 17 armas de fuego.

Cuatro de los seis detenidos enfrentan cargos federales por conspiración para traficar armas.

El Departamento de Estado subrayó que estas operaciones, junto a los procesos judiciales y las condenas obtenidas, buscan reforzar la rendición de cuentas y reducir el flujo ilegal de armas que alimenta la violencia en el Caribe.