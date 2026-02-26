México iluminará el Monumento a la Revolución con los colores de la bandera dominicana

Monumento a la Revolución en México. ( FUENTE EXTERNA )

El Monumento a la Revolución, ubicado en la Ciudad de México, será iluminado este jueves con los colores de la bandera dominicana en conmemoración del 182 aniversario de la Independencia de la República Dominicana.

La actividad es organizada por la Embajada y el Consulado General de la República Dominicana en México y se celebrará a las 7:15 de la noche en la explanada del histórico monumento.

El acto estará amenizado por el Grupo Bonyé, como parte de la programación oficial con motivo de la fecha patria.

https://t.co/LkxH33iGgv mañana es el día pic.twitter.com/4Dl73duxFe — Embajada de la República Dominicana en México (@RDenMexico) February 26, 2026

Grupo Bonyé en la comunidad dominicana

La emblemática agrupación, reconocida por su labor en la conservación y propagación del son y otros ritmos tradicionales del Caribe, brindará una fiesta mañana viernes junto a la diáspora dominicana radicada en tierra azteca.

La agrupación, que desde 2008 mantiene una tradición musical en las históricas Ruinas del Convento de San Francisco en la Zona Colonial de Santo Domingo, ha convertido sus presentaciones en un auténtico movimiento cultural.

Cada domingo congrega a cientos —y en ocasiones miles— de personas entre turistas y locales, consolidándose como uno de los proyectos artísticos más importantes de música tradicional en la República Dominicana.

Desde su fundación el 3 de febrero de 2008, la agrupación ha mantenido como misión rescatar el son y rendir homenaje al legendario bailador José María Guerrero "Bonyé", figura icónica del baile en la República Dominicana.