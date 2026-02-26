Arrestan a secretaria escolar en EE. UU. por relación inapropiada con estudiante

La secretaria escolar de 31 años arrestada es identificada como Alicia Hughes. ( FUENTE EXTERNA )

Una secretaria escolar de 31 años fue arrestada en el estado de Indiana tras admitir ante investigadores haber sostenido relaciones sexuales con un estudiante de 18 años, mientras enfrenta cargos más graves por presunta conducta inapropiada con otro alumno de 17.

La mujer, identificada como Alicia Hughes, fue interrogada por el Departamento de Policía de Union City. Durante la entrevista, cuyo video fue divulgado por medios locales, reconoció haber mantenido relaciones en tres ocasiones con el estudiante mayor de edad y afirmó que el contacto ocurrió después de que este cumpliera los 18 años.

Sin embargo, las autoridades ampliaron la investigación a un segundo estudiante, de 17 años al momento de los hechos. Bajo la legislación de Indiana, el delito de seducción de menor puede configurarse cuando el adulto ocupa una posición de autoridad dentro del entorno escolar, condición que, según los investigadores, se cumple en este caso.

Cargos que enfrenta

Hughes fue acusada formalmente de cinco cargos de seducción de menor y trasladada a la cárcel del condado de Randolph, donde se le impuso una fianza de 25,000 dólares en efectivo. De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de hasta 10,000 dólares por cada cargo.

El caso salió a la luz tras un incidente doméstico ocurrido el Día de San Valentín, cuando la Policía acudió a la vivienda de la acusada por un reporte de altercado.

Según registros judiciales citados por medios estadounidenses, el esposo habría descubierto a la mujer con el estudiante de 18 años, lo que desencadenó una confrontación.

En el interrogatorio, Hughes negó haber mantenido relaciones sexuales con el joven de 17 años, aunque admitió haber intercambiado mensajes y enviado fotografías al estudiante mayor de edad. Posteriormente solicitó la presencia de un abogado, dando por concluida la entrevista.

El distrito escolar informó que la empleada fue apartada de cualquier función que implique contacto con estudiantes mientras avanza el proceso judicial. En un comunicado, la administración señaló que coopera con las autoridades y que la seguridad de los alumnos es su prioridad.