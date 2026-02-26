Nuevas pistas surgen en el secuestro de la madre de presentadora de televisión de EE. UU.

La presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie junto a su madre Nancy Guthrie quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades federales y del condado de Pima investigan nuevas pistas en el caso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie, mientras surgen cuestionamientos sobre el manejo interno de la pesquisa.

De acuerdo con información divulgada por medios estadounidenses, un hombre enmascarado fue captado por una cámara de timbre en la residencia de Guthrie, en Tucson, Arizona, la noche previa a su desaparición. En las imágenes, el individuo aparece con mochila y guantes negros de látex, aparentemente manipulando la cámara y colocando ramas frente al lente.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero, luego de ser dejada en su vivienda por un familiar. La mañana del 1 de febrero no acudió a un encuentro con una amiga, lo que llevó a su familia a reportarla como desaparecida.

Las autoridades creen que fue tomada en contra de su voluntad durante las primeras horas de ese día.

Días después, el 11 de febrero, una pareja informó haber encontrado dos guantes negros, uno de ellos con manchas de sangre, mientras transitaban por North Campbell Avenue, a menos de una milla de la casa de la víctima.

Según relataron a la televisora KVOA-TV, primero llamaron a la línea directa del FBI y luego al Departamento del Sheriff del Condado de Pima, que encabeza la investigación. Detectives acudieron al lugar y recogieron la evidencia.

Aanálisis de ADN

Los guantes fueron enviados a análisis de ADN. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si coinciden con el perfil genético del sospechoso ni con registros en la base de datos nacional CODIS. Se prevé que las pruebas continúen durante las próximas semanas.

Investigadores describieron al sospechoso como un hombre de entre 51 y 61 años, de aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas de estatura. En los videos se le observa con una funda de arma y una mochila marca Ozark Trail.

En paralelo, fuentes citadas por el Daily Mail señalaron tensiones internas en la conducción del caso. Según esas versiones, las decisiones estarían concentradas en el sheriff Chris Nanos y dos miembros de su círculo cercano, mientras que otros detectives y el FBI tendrían participación limitada en la estrategia general.

El despacho del sheriff ha indicado que la información sensible se mantiene bajo reserva y que el departamento continúa trabajando con agencias federales.

Las autoridades también informaron que el marcapasos de Guthrie registró una desconexión a las 2:28 de la mañana, poco después de que el sospechoso fuera captado por la cámara. Previamente se había señalado que el dispositivo contaba con varios años de uso, aunque funcionaba con normalidad según datos proporcionados por la familia.