Aeropuerto de Tampa busca prohibir el uso de pijamas y crocs en sus instalaciones

El Tampa International Airport lanzó una peculiar campaña en la que llama a prohibir el uso de pijamas dentro de sus instalaciones, como parte de una iniciativa que promueve mayor "decoro" en la vestimenta de los pasajeros.

En un mensaje difundido públicamente, la terminal asegura que "ya hemos visto suficiente" y plantea que, tras haber prohibido anteriormente el uso de Crocs —convirtiéndose, según indica, en el primer aeropuerto del mundo libre de ese tipo de calzado— ahora es momento de enfrentar una "crisis aún mayor": las pijamas en el aeropuerto, "en pleno día".

La campaña adopta un tono humorístico y directo, instando a las personas a tener "una conversación difícil" con quienes acostumbran a viajar en ropa de dormir.

"La locura se detiene hoy. El movimiento empieza ahora", señala el mensaje, que anima a colaborar para convertir la terminal en el primer aeropuerto del mundo "libre de Crocs y de pijamas".

El llamado concluye con una invitación a los viajeros a "hacer su parte" y decir no a las pijamas en el aeropuerto, reforzando la idea de una especie de movimiento ciudadano en favor de códigos de vestimenta más formales dentro de la terminal aérea.

Campaña de "civismo" en los viajes

La iniciativa surge en un momento en que autoridades federales también han puesto el foco en el comportamiento y la presentación de los pasajeros. Esta semana, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, pidió públicamente a los estadounidenses que dejen de usar pijamas en los aviones.

Durante una intervención en el Aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, Duffy afirmó haber notado "una degradación en la civilidad" entre los viajeros y anunció lo que denominó una "campaña de civismo" para promover la cortesía y la paciencia, especialmente en temporadas de alto tráfico.

El funcionario alentó a los pasajeros a agradecer a pilotos y asistentes de vuelo, a ayudar a otros viajeros con el equipaje de mano y a vestirse "con algo de respeto". "Quizás unos jeans y una camisa decente", sugirió, al tiempo que recomendó evitar "pantuflas y pijamas" al acudir al aeropuerto.

Aunque no se ha anunciado una regulación formal que prohíba este tipo de vestimenta a nivel federal, el mensaje refleja una tendencia creciente a promover normas de convivencia y presentación personal en los espacios de transporte aéreo.