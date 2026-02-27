Adriano Espaillat reafirma defensa de la diáspora en aniversario de la Independencia

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez junto al congresista Adriano Espaillat y varios representantes dominicanos. ( FUENTE EXTERNA )

Desde el Alto Manhattan, el congresista Adriano Espaillat conmemoró el 182 aniversario de la Independencia dominicana con un mensaje centrado en la defensa de la diáspora y el servicio público como esencia de la dominicanidad en el exterior.

El legislador recordó que cada año, al regresar a Washington, acude al piso del Congreso de Estados Unidos para hablar sobre la independencia dominicana y el legado del Patricio Juan Pablo Duarte, una tradición que —según afirmó— ha mantenido ininterrumpidamente por 30 años como representante.

Espaillat destacó que su primera iniciativa legislativa, tanto como asambleísta, senador estatal y luego como miembro del Congreso federal, estuvo dedicada a exaltar el nombre de Duarte y el 27 de febrero.

"El ser dominicano no es un día", expresó, al señalar que la identidad nacional se demuestra a través del servicio constante a la comunidad.

Crecimiento de la comunidad dominicana en el Alto Manhattan

El congresista resaltó el crecimiento y arraigo de la comunidad dominicana en el Alto Manhattan, recordando que cuando llegó al barrio era el único dominicano en su salón de clases, mientras que hoy la zona es mayoritariamente dominicana.

En su declaración, también advirtió que la defensa de la comunidad implica proteger derechos fundamentales como el acceso a la salud. Señaló que cualquier intento de eliminar beneficios como Medicaid representaría un golpe directo a los dominicanos más vulnerables.

"Voy a luchar noche y día en contra de esos asaltos", afirmó, al reiterar su compromiso de defender los intereses de la diáspora dominicana desde el Congreso estadounidense.

Espaillat concluyó sus declaraciones con una arenga patriótica y un llamado a ejercer la dominicanidad no solo como orgullo cultural, sino como acción diaria en favor de los más necesitados.