Amazon busca marcar diferencia en la batalla para entrenar a la IA

En un mundo donde Nvidia lidera el mercado de chips para entrenar a la Inteligencia Artificial, Amazon marca una diferencia en la batalla con sus propias armas, que ofrecen más eficiencia, rápida evolución y personalización.

En sus instalaciones de Austin, Texas, en el sur de Estados Unidos, ingenieros y técnicos de Annapurna Labs -subsidiaria de Amazon (AWS)- ponen a prueba la resistencia de su chip Trainium 3, disponible en el mercado desde diciembre de 2025.

Texas se ha vuelto un destino clave para empresas de IA por sus bajos costos operativos, abundante energía y políticas favorables a los negocios. Esto ha impulsado el crecimiento de centros tecnológicos fuera de Silicon Valley.

En otras instalaciones cercanas, operarios protegen sus oídos mientras se desplazan entre los racks que alojan a los ruidosos UltraServer con los chips Trainium 3, que son sometidos a pruebas antes de entregarse a los clientes.

Desde su primera versión lanzada en 2020, el Trainium 3, la más reciente, es de un tamaño un poco menor al de una tarjeta de crédito.

"Puede reducir los costes de entrenamiento e inferencia hasta un 30-40 % en comparación con las alternativas de GPU [procesador gráfico]. Esto se traduce en un menor coste para nuestros clientes y un mejor rendimiento", dice a la AFP el director del laboratorio de IA en Austin, Kristopher King.

Para que un sistema de seguridad reconozca rostros, un auto sin piloto advierta los peligros con precisión, ChatGPT responda claro y con rapidez o se traduzca una voz en vivo, se necesita de una IA cada vez más entrenada.

Y los chips -fabricados habitualmente de silicio con un circuito electrónico integrado- permiten entrenar a la máquina, soportando millones de cálculos matemáticos por segundo, invirtiendo energía y tiempo.

¿Cómo funciona?

"El entrenamiento de IA consiste en cientos de miles de chips trabajando simultáneamente en un sistema de alta disponibilidad, y entrenándose durante varias semanas. Si algo falla o no está disponible durante ese tiempo, tienen que reiniciar desde el último punto guardado o empezar de cero", explica el director de Ingeniería en Amazon Annapurna Labs, Mark Carroll.

"En resumen, [los clientes] se preguntan: ¿pueden hacerlo más rápido, a menor coste y con mayor fiabilidad? Por eso, nuestra mejora del 40 % en la relación calidad-precio es tan importante para nuestros clientes hoy en día", agrega.

Carroll detalla que Anthropic -empresa estadounidense de IA y el mayor cliente de Trainium- solicita principalmente más rendimiento y menor coste.

¿Por qué uno propio?

Algunas compañías han preferido tercerizar sus chips para entrenar a su propia inteligencia artificial, optando principalmente por Nvidia. Pero Amazon también quiso tener su propia alternativa.

"Decidimos fabricar nuestro propio chip para poder integrar verticalmente la arquitectura personalizada del chip con el software, ya sea para AWS Bedrock [plataforma de IA para empresas] o para un cliente que utilice nuestra interfaz Neuron Kernel [software para los chips Trainium]", detalla King.

"Personalizamos el software, el hardware en nuestros centros de datos, el rack, los servidores y los chips. Esto se traduce en el mejor rendimiento para el cliente", explica.

AWS, el principal proveedor mundial de servicios de computación en la nube, no vende sus chips Trainium a terceros. Solo están disponibles para sus clientes.

¿A qué ritmo?

Amazon describe su chip Trainium como una pequeña ciudad: el hardware es el entorno construido, el flujo de datos es el movimiento de bienes y personas, y la energía se envía donde se necesita mediante una red subterránea.

Dado el flujo de demanda, la firma ya trabaja en su Trainium 4, que espera "tenga un rendimiento de procesamiento seis veces superior (FP4) al del Trainium 3 actual", comenta Carroll.

"Cada generación se comercializa más rápido. Empezamos lanzando nuestra primera generación, que tardó entre 15 y 18 meses. Nuestra segunda generación tardó nueve meses, y estamos intentando mantener ese ritmo para lanzar la tecnología más reciente al mercado lo antes posible", agrega.

King, responsable del laboratorio en Austin, recuerda que el producto ya ha sido anunciado, pero aún no hay fecha de lanzamiento.