Bill Clinton enfrenta interrogatorio sobre sus lazos con Epstein

Fotografía de 2002 de Jeffrey Epstein con Bill Clinton. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente estadounidense Bill Clinton se enfrenta este viernes ante una comisión del Congreso a un duro interrogatorio sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentarán desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.

Clinton figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

La comparecencia de Bill Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, ex secretaria de Estado.

"Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente", lanzó la veterana dirigente en un texto publicado el jueves poco antes de presentarse ante el comité.

Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.

El interrogatorio a Bill Clinton se presenta más complejo que el de Hillary. El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

"No tengo esa información"

El expresidente ha explicado que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.

En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la "suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell".

"Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información", sostuvo.

Además insistió en que ni había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.

Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.

Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.

Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero aceptaron después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Los demócratas aducen que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.