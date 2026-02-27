EE. UU. felicita a RD por el 182 aniversario de su independencia

La bandera dominicana ondea en homenaje al 182 aniversario de la Independencia Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio extendió sus felicitaciones en nombre del gobierno estadounidense este viernes por el 182 aniversario de la Independencia de la República Dominicana.

"En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis felicitaciones al presidente Abinader y al pueblo de la República Dominicana en su 182 aniversario de independencia", afirmó el canciller.

En el marco de la conmemoración del aniversario de la Independencia Nacional, la República Dominicana recuerda este 27 de febrero el proceso histórico que dio origen a la nación libre y soberana en 1844.

Rubio afirmó, que Estados Unidos y la República Dominicana están unidas con prioridades compartidas que incluye un compromiso con la prosperidad económica y fortalecen los vínculos interpersonales.

Cooperación bilateral para seguridad y prosperidad

"Nuestras naciones están unidas por prioridades compartidas, un compromiso con la prosperidad económica y profundos lazos educativos y culturales que fortalecen la estrecha cooperación entre nuestros gobiernos, fortalecen nuestros vínculos interpersonales y nos unen como amigos", declaró el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos.

De acuerdo con las palabras de Rubio publicadas en la página web oficial del Departamento de Estado, la cooperación entre ambas naciones refuerza la seguridad regional, "frena la inmigración ilegal y combate el tráfico ilícito en nuestro hemisferio".

Según Rubio, valora la duradera alianza y espera seguir trabajando junto a las autoridades de RD para impulsar las prioridades compartidas que fomente un futuro más seguro y próspero para ambas naciones.