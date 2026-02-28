Adriano Espaillat cuestiona la legalidad del bombardeo de EE. UU. a Irán

Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat tachó este sábado de ilegal el bombardeo de Estados Unidos en Irán y cuestionó el actuar del presidente Donald Trump tras los ataques en el país de Medio Oriente.

"Los ataques ilegales de Donald Trump, hacia Irán arrastrarán a Estados Unidos y a nuestros aliados a una guerra interminable, poniendo en riesgo vidas inocentes", citó Espaillat mediante una publicación en X.

Resaltó que la administración de Estados Unidos debe dejar de tratar la Constitución como si fuera un estorbo.

Donald Trump´s illegal strikes on Iran will drag America and our allies into an endless war, putting innocent lives at risk. This administration needs to stop treating our Constitution like an inconvenience.



Under article I, sec. 8, Congress has the sole power to declare war.... — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) February 28, 2026

Papel del Congreso en la declaración de guerra

También agregó que, según el Artículo I, Sección 8, el Congreso tiene el poder exclusivo de declarar la guerra.

Dicho Artículo deja claro que la potestad formal de declarar la guerra corresponde exclusivamente al Congreso, no al presidente.

Espaillat, solicitó al Congreso de reunirse con la mayor brevedad para aprobar la Resolución de Poderes de Guerra Massie/Khanna.

La Resolución es una propuesta presentada en el Congreso de Estados Unidos que busca limitar la capacidad del presidente de involucrar a Estados Unidos en conflictos armados sin la autorización del Congreso.