Trump: "Podríamos perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado en un mensaje a la nación que EE. UU. acaba de iniciar "grandes operaciones de combate" en Irán y que su objetivo es acabar con el régimen iraní y que el pueblo de Irán se alce para tomar el poder.

En su discurso, pertrechado con una gorra blanca con las iniciales "USA", no habló de plazos o de si la llamada "Operación Furia Épica" será limitada y aseguró que está justificada porque Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance, que "podrían pronto alcanzar territorio estadounidense".

"Mi administración ha tomado todos los pasos posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región, pero incluso así, y no digo esto sin pesar, el régimen iraní busca matar. Podríamos perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas", indicó Trump.

El mandatario ha dado este arriesgado paso sin contar con el Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad de declarar la guerra, y según el New York Times, ni siquiera el principal senador demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, Jack Reed, fue informado por adelantado del ataque.

En dos ocasiones en su discurso de 8 minutos, aparente grabado en Mar-a-Lago, Trump dijo que no va "a consentir más" que Irán siga desarrollando sus capacidades de misiles y de enriquececimiento uranio, después de que en junio la "Operación Martillo de Medianoche" atacara las tres principales instalaciones nucleares de Iran con bombarderos estratégicos B-2.

En esta ocasión, el Pentágono ha utilizado el mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio en más de dos décadas con los grupos de ataque del portaaviones Gerald Ford en el Mediterráneo oriental y del Abraham Lincoln en el Índico frente al Golfo de Omán, así como F-22 o aviones de reabastecimiento y de espionaje electrónico.

La campaña "masiva" y "continuada" que anunció Trump parece haber contado con una primera oleada de ataques con decenas de misiles crucero Tomahawk, posiblemente lanzados desde el Mediterráneo.

Según indicaron fuentes estadounidenses a Fox News, Estados Unidos está enfocando sus ataques en instalaciones militares de Irán, mientras que Israel está atacando los centros de poder de régimen iraní.

Trump fue directo en su discurso de esta noche: las fuerzas armadas y la policía iraní, así como los miembros de la Guardia Revolucionaria, deben deponer las armas y serán "tratados justamente y con total inmunidad o se enfrentará a una muerte segura".





Al pueblo iraní, el mandatario estadounidense le dijo que esta será la única oportunidad "en generaciones" para tomar el poder una vez el grueso de las operaciones militares hayan concluido.

"Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo he hecho esta noche", señaló Trump. "Ahora veamos como respondéis", espetó al pueblo iraní.

"Los Estados Unidos os están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y próspero", aseguró Trump.

El presidente estadounidense criticó las idas y venidas en las posturas de los negociadores iraníes que hasta hace dos días estaban buscando un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán y sobre los límites al desarrollo armamentístico del país.

Tras el ataque de junio contra los centros nucleares de Fordó, Natanz e Isfahan, Estados Unidos aviso que "nunca podrían volver a perseguir maliciosamente armas nucleares e intentamos buscar un acuerdo", indicó Trump, que parece haber perdido la paciencia tras repetir en los últimos meses que quería dar una oportunidad a la diplomacia y que hasta este viernes aseguraba que no había tomado una decisión sobre un posible ataque.

La campaña militar, coordinada con Israel, será "continuada" y "masiva", aunque al contrario que la ofensiva del presidente George W. Bush contra Irak en 2003, Trump no tiene el apoyo explícito de una mayoría de Congreso ni un grupo de países aliados, a excepción de Israel.

Irán ha iniciado una respuesta con misiles balísticos sobre objetivos militares en Israel, Catar o Baréin, por lo que Estados Unido podría sufrir importantes bajas en estas primeras horas, pese a que Trump llegó al poder con la promesa de no volver a inmiscuirse en guerras foráneas lejos de sus fronteras.

No obstante, las bases estadounidenses en Baréin y Catar están ya prácticamente vacías de personal estadounidenses en previsión de un ataque, mientras que por el momento parece que Omán, donde EE.UU. también tiene presencia militar y el país que ha mediado entre Teherán y Washington en las últimas semanas no ha sido atacado por Irán.





EFE