La madrugada de este sábado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente que el ejército estadounidense ha estado llevando ataques contra la República Islámica de Irán.

Según afirmó el jefe de Estado, los ataques se han realizado con el objetivo de proteger "a la población estadounidense" eliminando objetivos eminentes del régimen iraní.

En un video posteado en su cuenta de X, el líder de la potencia norteamericana destacó que: "las actividades de esté régimen ponen en un peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases militares y a nuestros aliados alrededor del mundo".

"Por más de 47 años -agregó Trump - el régimen ha gritado ´muerte a América´ y ha desplegado una campaña de sangre interminable, con especial énfasis en nuestro país, nuestras tropas y en personas inocentes de muchos países".

Operación furia épica

Según una publicación en X del Departamento de Guerra de los Estados Unidos (@DeptofWar) la operación ha sido nombrada como "operation epic fury" (operación furia épica).

En su discurso, pertrechado con una gorra blanca con las iniciales "USA", no habló de plazos o de si la "operación" será limitada y aseguró que está justificada porque Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance, que "podrían pronto alcanzar territorio estadounidense".

Trump ha dado este arriesgado paso sin contar con el Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad de declarar la guerra, y según el New York Times, ni siquiera el principal senador demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, Jack Reed, fue informado por adelantado del ataque.

En dos ocasiones en su discurso de 8 minutos, aparente grabado en Mar-a-Lago, Trump dijo que no va "a consentir más" que Irán siga desarrollando sus capacidades de misiles y de enriquecimiento uranio, después de que en junio la "Operación Martillo de Medianoche" atacara las tres principales instalaciones nucleares de Irán con bombarderos estratégicos B-2.