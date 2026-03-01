La comunidad dominicana en Nueva York celebra su independencia con iluminación de monumentos

Nueva York.– El estado de Nueva York conmemoró el 182º aniversario de la Independencia de la República Dominicana iluminando simultáneamente 16 de sus edificios y monumentos más emblemáticos con los colores rojo, blanco y azul de la bandera dominicana. La iniciativa se llevó a cabo el 27 de febrero y contó con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul, el congresista Adriano Espaillat y el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez.

Entre las estructuras que se iluminaron se encuentran el One World Trade Center, las Cataratas del Niágara, el Empire State Plaza y el puente Governor Mario M. Cuomo.

También se sumaron el puente Kosciuszko, el edificio SUNY H. Carl McCall y el edificio de educación estatal, entre otros puntos estratégicos distribuidos en distintas zonas del estado.

La acción fue presentada por las autoridades como un reconocimiento formal al peso histórico, cultural y económico de la comunidad dominicana en Nueva York, considerada la más numerosa fuera del territorio nacional.

La iluminación simultánea de estos espacios, tradicionalmente reservados para conmemoraciones de relevancia internacional, simbolizó la presencia consolidada de la diáspora dominicana en la vida pública del estado.

Reconocimiento cultural y económico

En el marco de la conmemoración, la gobernadora Hochul destacó varios hitos que reflejan la relación bilateral entre Nueva York y la República Dominicana.

En el ámbito cultural, se resaltó la inversión de 12.5 millones de dólares destinada al nuevo Centro Dominicano para las Artes y la Cultura en Washington Heights, un proyecto orientado a fortalecer la identidad cultural y promover expresiones artísticas vinculadas a la comunidad.

Asimismo, se mencionó la creación de un distrito histórico cultural dominicano inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos, lo que representa un reconocimiento institucional a la trayectoria y aportes de la diáspora.

En el plano económico, las autoridades informaron que el intercambio comercial entre Nueva York y la República Dominicana supera los mil millones de dólares, consolidando una relación económica sostenida entre ambos territorios.

Este volumen de comercio refleja la importancia del país caribeño como socio estratégico para el estado y la influencia de la comunidad dominicana en sectores clave como comercio minorista, transporte, servicios y pequeñas empresas.

Cooperación y seguridad

En materia de seguridad y cooperación institucional, se anunció que equipos de emergencia dominicanos participarán en programas de capacitación en Nueva York enfocados en la preparación y respuesta ante desastres. La medida busca fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los cuerpos de emergencia dominicanos mediante el intercambio de experiencias y conocimientos con agencias neoyorquinas.

El congresista Adriano Espaillat fue señalado como una figura clave en la visibilización de la comunidad dominicana en los espacios de decisión federal.

Su participación en el acto reafirmó el reconocimiento de la diáspora como una fuerza política y social con influencia creciente. Espaillat ha promovido iniciativas orientadas a reforzar los lazos entre la República Dominicana y Estados Unidos, así como a ampliar el acceso de la comunidad a programas federales.

Por su parte, el cónsul general Jesús Vásquez Martínez calificó la jornada como un hecho histórico y expresó que la iluminación de los principales íconos del estado constituye una señal del posicionamiento alcanzado por los dominicanos en Nueva York. En su intervención, exhortó a la comunidad a continuar honrando sus raíces mediante el trabajo y el compromiso cívico.

La conmemoración del 27 de febrero en Nueva York forma parte de una tradición de reconocimientos institucionales que se han ido ampliando en los últimos años. La inclusión de 16 monumentos y edificios en esta edición marcó uno de los despliegues simbólicos más amplios dedicados a la comunidad dominicana en el estado.

El acto concluyó con un mensaje centrado en la cohesión y el reconocimiento del papel de la diáspora en la construcción social y económica de Nueva York. Las autoridades coincidieron en que la comunidad dominicana ha pasado de ser una presencia migratoria emergente a constituirse en un actor central dentro del entramado político, cultural y empresarial del estado.

Con esta iluminación simultánea, Nueva York reafirmó públicamente el vínculo histórico con la República Dominicana y el aporte sostenido de su comunidad en el exterior, en una fecha que para millones de dominicanos dentro y fuera de la isla representa el origen de la nación