Tres muertos y más de 10 heridos por un tiroteo en un bar de Texas

Policías acuden a la escena de un tiroteo en un bar de Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Austin, Texas (EE. UU.), informaron sobre la muerte de tres personas tras registrarse un tiroteo en un bar de la ciudad, que también dejó 14 heridos.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas la madrugada de este domingo en una rueda de prensa por la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, su oficina recibió una llamada con reportes de un "tirador masculino" en Buford's, una popular cervecería al aire libre ubicada en el distrito de entretenimiento de la ciudad, según la agencia de noticias Associated Press.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se enfrentaron a un hombre armado y posteriormente "respondieron al fuego, abatieron al sospechoso", indicó Davis.

Entre los fallecidos se encuentra el presunto tirador, quien aún no ha sido identificado por la policía. El motivo del tiroteo también es desconocido.

Las víctimas

El jefe de los servicios médicos de emergencia, Robert Luckritz, informó que tres personas fueron halladas muertas en el lugar y 17 resultaron heridas, 14 de ellas fueron trasladadas a hospitales. Tres de los heridos se encontraban en estado crítico.

"Recibimos una llamada a la 1:39 de la madrugada y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y oficiales estaban en la escena atendiendo activamente a los pacientes", dijo Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y de los equipos de emergencia. "Definitivamente salvaron vidas", afirmó.