Adriano Espaillat entrega US$820,000 a Lehman College para ampliar su campo deportivo

El congresista Adriano Espaillat entrega cheque a las autoridades del Lehman College. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat entregó US$820,000 en fondos federales del año fiscal 2026 a Lehman College para la ampliación de las gradas del campo deportivo sur del campus, una obra que aumentará la capacidad del recinto de unos 70 a más de 1,300 espectadores.

De acuerdo a una nota de prensa, la inversión permitirá que más estudiantes, familias y residentes de El Bronx asistan a eventos deportivos y actividades comunitarias organizadas en la institución.

"Esta inversión representa nuestro compromiso con el desarrollo de espacios que fortalezcan el sentido de comunidad y promuevan oportunidades para nuestros jóvenes", expresó el congresista Espaillat.

"Al mejorar la infraestructura de Lehman College, estamos creando un entorno más inclusivo donde más personas pueden reunirse, apoyar a sus equipos y participar en actividades que enriquecen la vida comunitaria".

Beneficios de la ampliación

La ampliación beneficiará directamente a los programas universitarios de béisbol, sóftbol y fútbol masculino y femenino. También facilitará la realización de eventos adicionales, como programas de Olimpiadas Especiales y actividades de escuelas secundarias locales.

Las autoridades de Lehman College valoraron la asignación como un impulso al papel de la institución en el deporte y la integración comunitaria en El Bronx.

"Estamos agradecidos con el congresista Adriano Espaillat por esta generosa asignación de fondos, que permitirá que más aficionados se reúnan para apoyar a nuestros equipos", dijo Fernando Delgado, presidente de Lehman College.

"Esta inversión no solo transformará el espacio, sino que también reforzará el papel de Lehman como un centro para el atletismo, los eventos del campus y la participación comunitaria en El Bronx".

La entrega del cheque se realizó durante un acto en el campus, con el que se dio inicio formal al proyecto de ampliación.