La dominicana Isabel Vargas, residente en el estado de Florida, Estados Unidos, aseguró este lunes que ella y sus acompañantes se encuentran "seguros, pero desesperados porque queremos irnos a nuestro hogar" tras quedar varada en Dubái en medio de la tensión que afecta a la región.

Vargas explicó a Diario Libre que viajó el pasado miércoles junto a su esposo y su mejor amiga por vacaciones de cuatro días a los Emiratos Árabes Unidos, con regreso programado para ayer domingo hacia EE. UU. Sin embargo, el cierre temporal del espacio aéreo y las restricciones de movilidad les han impedido salir del país.

"El Gobierno de Dubái se ha portado de maravilla con nosotros, nos ha dado respaldo. Estamos seguros y tranquilos", afirmó. No obstante, reconoció que la situación genera ansiedad.

"No estamos acostumbrados a esto viviendo como dominicanos, oyendo los misiles por arriba, que ellos los desactivan, te da mucha ansiedad, especialmente que uno quiere salir de aquí. Porque no es tu idioma, no es tu religión, no es nada de lo que tú no estás acostumbrado", expresó.

Solo quiere retornar

Ante la incertidumbre, Vargas indicó que han intentado comunicarse con autoridades dominicanas sin obtener respuesta. "Incluso le escribimos al presidente, a la esposa. Yo no veo que él sale a hablar a decir qué va a hacer con nosotros los que estamos aquí, los dominicanos", expresó.

También señaló que, al residir en Estados Unidos, contactaron a la embajada estadounidense, desde donde les recomendaron permanecer en su alojamiento hasta nuevo aviso.

"Oír esos sonidos es algo tenso", relató sobre los misiles que desactivan en el aire. "Pero nosotros aquí donde estamos; estamos bien", dijo.

Actualmente, el grupo se trasladó de un alojamiento tipo Airbnb a otro más económico, mientras esperan que se reanuden los vuelos o llegue alguna ayuda para retornar.

Vargas destacó que las autoridades locales han anunciado apoyo para cubrir gastos de hospedaje y estadía, aunque todavía están a la espera de instrucciones formales para acceder a esa asistencia.

Desmiente supuestos ataques en Dubái

La dominicana hizo énfasis en desmentir versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas explosiones en Dubái. "He visto muchas noticias que se están tirando aquí en Dubái. Aquí no, aquí todo está bien".

"Nuestros familiares están cayéndose muertos porque los medios han dicho que esto se ha acabado y que en los edificios que están al lado de nosotros están tirando tiros. Eso es mentira.

Esta gente se ha portado tan bien con nosotros que me duele que esas noticias estén en el aire, porque ellos se han asegurado de que nosotros estemos bien", explicó.

Vargas insistió en que su mayor preocupación es la falta de información sobre cuándo podrán regresar a la Florida. "Pero si esto se extiende estamos dispuestos a regresar a RD", sostuvo.

